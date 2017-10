Con el respaldo de Arcor, Mastellone invierte para ampliar producción

En medio de la crisis productiva que atraviesa el sector lechero, Mastellone Hnos. dio el puntapié inicial para una etapa que ellos mismos catalogaron como de refundación de la lechería nacional. Lo hizo su Presidente, José Moreno, en medio del acto por la inauguración de la primera planta de secado dual (leche y suero de queso desmineralizado), ubicada en el complejo industrial Victorio Mastellone, de la ciudad de Trenque Lauquen. El acto contó con la presencia de la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, y del flamante accionista, Luis Pagani, CEO de Arcor que por primera vez se mostró al frente de la firma láctea.

En el establecimiento la firma invirtió unos u$s 22 millones, que le darán capacidad para procesar 550.000 litros de leche por día o 1,5 millón de litros de suero simple. La inversión entra dentro del programa "Más Leche", que la compañía encara desde 2015 con el objetivo de crecer en procesamiento de materia prima y promover el aumento de la productividad de los tambos. Ese plan abarca un total de u$s 80 millones, que incluyen lo invertido en Trenque Lauquen, más otros u$s 10 millones en el complejo que posee en la provincia de San Luis (en Villa Mercedes), además de mejoras en la planta de General Rodríguez (complejo industrial Pascual Mastellone).

Así y todo, el propio Moreno resaltó el difícil momento que vive el sector y la propia compañía, que actualmente recibe un 10% menos de leche que un año atrás (cerca de 3,9 millones de litros), y que por las inundaciones perdió 26 tambos. "Tenemos 200 tambos menos que hace tres años", graficó. Con este panorama, proyectó que 2017 terminará, al igual que 2016, con una caída del 10% en el consumo.

La compañía viene de recibir el respaldo del gigante de los alimentos Arcor, que lleva invertidos u$s 85 millones en la láctea (hoy tiene el 39% de participación, que prevé llevarlo a 49%). Eso le sirvió para capear unas pérdidas que en 2016 fueron de $ 95,4 millones y de $ 616 millones en 2015.

Así y todo, con su marca La Serenísima, la participación en el mercado de leche fresca ultra pasteurizada trepa hoy hasta el 90% en las góndolas de Capital Federal y Gran Buenos Aires. Moreno explicó que esto se debe al abandono que otras industrias hicieron del segmento.

"Es un mercado que toda la industria decidió abandonar porque tenes que tener un sistema de distribución diferente, con frío obligatoriamente, e ir todos los días y a nadie le resulta económico. Cada vez nos hicieron más grandes en ese mercado". En lo que va del año, dicho producto tuvo un aumento del 22%. "Es el precio justo. Competimos contra la carga tributaria", sostiene. También el ejecutivo pronosticó que ese valor no debería variar de acá a fin de año.

"Es un sector con una crisis que algunos la denominan casi terminal. En 2017 el país produce la misma leche que produjo en 1999. Por qué pensamos en una lechería en expansión, porque vemos oportunidades pero hay que hacer esfuerzos para crecer en la producción primaria", dijo. Moreno, que destacó el plan de invertir recursos en productores tamberos, y en nuevas cuencas.