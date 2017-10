Pese a la represión, el 90% de los catalanes voto por la independencia

El Sí se impuso hoy en el referéndum unilateral de secesión de Cataluña, al obtener 90 por ciento de los sufragios (2.020.144), frente a 7,8 por ciento (176.566) que votó No, mientras que se registraron un 2 por ciento (45.586) de votos en blanco y un 0,89 por ciento (20.129) de nulos, anunció el gobierno catalán, que informó que participaron 2.262.424 votantes.

En una jornada cargada de tensión, miles de catalanes se acercaron a los centros de votación para participar del referéndum de autodeterminación convocado por el gobierno catalán y rechazado tanto por el presidente español, Mariano Rajoy, como por la Justicia del país ibérico, cuya realización terminó con más de 840 heridos.

El gobierno nacional desplegó las fuerzas policías en las áreas aledañas a los centros de votación con el cometido de impedir el referéndum. ¿El resultado? Más de 840 heridos, entre los que se cuentan más de 30 efectivos de seguridad. Además, fueron detenidas seis personas por "resistencia, desobediencia y atentado" contra los agentes.

El propio gobierno catalán reconoció que no se pudo votar con "normalidad", puesto que 319 de los 2315 puntos de votación habilitados fueron precintados por la policía.

"Hoy no ha habido un referéndum de autodeterminación en Cataluña; nuestro estado de derecho mantiene su vigencia", dijo Rajoy en una declaración institucional sin preguntas en el Palacio de La Moncloa, sede del Ejecutivo en Madrid.

El líder conservador subrayó que los independentistas "han vulnerado derechos fundamentales y traspasado los límites del decoro democrático". Y explicó que su gobierno "reacciona contra quienes quieren subvertir la ley‘ y ‘actúa con todos sus recursos legales".

El jefe del Gobierno español agradeció a las fuerzas de seguridad por defender la ley y hacer su trabajo. También convocó a todos los partidos políticos españoles para discutir el futuro del país tras el referendo.

Por su parte, el presidente catalán, Carles Puidgemont, acusó hoy a las fuerzas de seguridad españolas de haber hecho un "uso injustificado, irracional e irresponsable de la violencia" contra los votantes, a pesar de lo cual "no se impidió que muchos catalanes voten" en el referéndum de secesión.

Asimismo, la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, tildó de "cobarde" a Rajoy, a quien acusó de enviar "miles de policías para pegarle a ciudadanos inocentes", por lo que pidió que renuncie a su mandato.

"Lamento muchísimo que España tenga este presidente cobarde que se esconde primero detrás de jueces y fiscales, y ahora detrás de policías", consideró la alcaldesa, una de las principales figuras de Podemos, tercera fuerza política española.

Las tribunas vacías del Camp Nou y las lágrimas de Piqué

La dimensión del evento fue tal que el Barcelona de Lionel Messi jugó a puertas cerradas en el Camp Nou contra Las Palmas e incluso Piqué rompió en llanto una vez terminado el encuentro.

"Cuando se vota se puede votar por sí, por no o en blanco, pero se vota. Con el franquismo no se podía votar y eso es un derecho que tenemos que defender. Soy y me siento catalán y hoy más que nunca", dijo Piqué entre lágrimas, uno de los deportistas más identificados con la causa separatista.

La votación trascendió lo deportivo en el conjunto culé, pues su vicepresidente institucional, Carlos Villarrubí, presentó su renuncia "indeclinable", en desacuerdo por la decisión del club de vedar el ingreso del público en esta jornada.

El directivo catalán era partidario de la suspensión del encuentro pero la Junta Directiva del club, tras plantear esa posibilidad, decidió su desarrollo a puertas cerradas ante la negativa de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y la Liga de Fútbol Profesional (LFP).