En su visita a La Rioja, Macri afirmó que “el país está en la dirección correcta”

El presidente Mauricio Macri llegó hoy a La Rioja para participar de un acto en apoyo a los candidatos de Cambiemos en el que sostuvo que "el país comenzó a crecer y esto recién comienza, sabemos que es un largo camino pero lo más importante es que cada día damos un paso importante en la dirección correcta".

En un acto realizado en un Centro Deportivo perteneciente a la muncipalidad de la Capital, donde estuvo acompañado por los candidatos a Senadores y Diputados Nacionales de Cambiemos y por el Intendente de la capital, Alberto Paredes Urquiza, Macri dio un breve discurso.

Antes del acto principal, Macri realizó una visita a la obra que se realizan con fondo nacionales en el barrio San Vicente donde dialogó con Josefa, una jubilada de quien dijo "me robó el corazón".

"Ella estaba muy emocionada por las obras que se hacen en el barrio y caminando juntos, me mostraba y me decía que en esas calles, antes, todo eran pozos y no podían entrar ni las ambulancias, ni nadie", contó.

"Ahora, con la construcción, por parte del Estado, de los cordones, las veredas, la colocación del pavimento, las cloacas y la iluminación, entre otras cosas, hizo que Josefa vuelva a creer en el Estado". Ya en el acto principal, en el centro deportivo, el presidente señaló que "todos sabemos que el país comenzó a crecer y esto recién comienza, pero sabemos que es un largo camino que hay que recorrer pero lo más importante es que cada día damos un paso importante en la dirección correcta".

Ante una gran cantidad de público, Macri advirtió que hace falta "hacer las cosas bien, porque cuando baja la inflación vuelve el crédito para que cada pareja de jóvenes, o de más edad, pueda adquirir su vivienda propia pagándolo a 30 años o el crédito Argenta, para que los jubilados puedan ampliar su casa sin caer en el usurero del barrio".

"Hacer las cosas bien es darles las herramientas a las pymes riojanas, a los emprendedores riojanos para que puedan crecer, porque si crecen dan empleo a otro riojano, a otro argentino; por eso le pido al gobierno provincial que adhiera a la Ley PyME que es la que combate la mafia de los juicios laborales y dejan a gente sin trabajo", afirmó.

"Quiero decirle al Gobernador y a todos los riojanos" -indicó el primer mandatario- "que esta nueva etapa que empezamos, se basa en el dialogo, en trabajar en equipo, en decirnos las verdad, en decir que no queremos más mafias, ni drogas ni corrupción porque eso nos llevó a la pobreza y a la exclusión y destruyó nuestro futuro porque todos juntos podemos lograr muchas cosas más en beneficio de nuestro pueblo".