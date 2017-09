Finocchiaro cruzó al rector del Nacional por sus dichos sobre el abuso

El ministro de Educación de la Nación, Alejandro Finocchiaro, pidió hoy al rector del Colegio Nacional Buenos Aires, Gustavo Zorzoli, que esté a la “altura de las circunstancias” para intervenir en el caso de la alumna de 14 años que denunció haber sido abusada por un compañero de 18 dentro de la escuela durante una toma, y agregó que “las autoridades no toman dimensión de lo que está pasando”.

“Ser rector de un colegio del prestigio del Nacional Buenos Aires implica una responsabilidad muy grande y hay que estar a la altura de las circunstancias”, aseguró Finocchiaro en declaraciones a Radio Nacional, en las que sostuvo que las autoridades del Colegio “tienen las herramientas para intervenir en este caso. Yo creo que las autoridades no toman dimensión de lo que está pasando”.

Finocchiaro refutó al rector del Nacional Buenos Aires quien hoy a la mañana había dicho en una conferencia de prensa que no podía tomar medidas hasta tanto no se formalizara una denuncia judicial y que por esa razón el alumno acusado de la agresión podrá continuar asistiendo a la institución.

“El rector tiene las herramientas, lo que tiene que hacer es usarlas, puede iniciar la investigación correspondiente o separar preventivamente al alumno”, aseguró el ministro.

Además, rechazó las palabras del rector quien había asegurado que en este caso “no hay víctima ni victimario”. Para el ministro “en una situación de abuso nunca hay consentimiento, no hay una paridad entre víctima y victimario”.

También se mostró contrario a la idea de que hasta que no exista una denuncia judicial se trata de una cuestión privada. “No hay un delito de índole privada en un establecimiento público. En este tipo de casos el no, es siempre no, en cualquier circunstancia y en cualquier momento, si uno avanza después del no, claramente es abuso, y además está la edad de la chica”.

Según contó la joven, el abuso habría ocurrido durante la primera noche de toma que llevaron adelante los estudiantes del Nacional Buenos Aires para protestar contra la reforma educativa en la Ciudad.

La adolescente hizo público lo que ocurrió con una carta que difundió dentro de un grupo cerrado de Facebook, en la que cuenta también que el suyo “no fue un caso aislado”.

Para el ministro, el abuso está ligado a la toma ya que “no se da en cualquier contexto, se da en la toma del colegio”.

En otro tramo del reportaje agregó: “¿Dónde están los padres de los chicos que toman las escuelas? Esto sucedió en una situación en la que los chicos eran los dueños del colegio, los adultos no han cumplido con el rol que tienen que cumplir, no podemos obviar que esto fue dado en un contexto particular que fue la toma del colegio”.