Copa Libertadores: habrá público visitante en la semifinal entre River y Lanús

Los dirigentes de River Plate y Lanús acordaron que habrá público visitante en los partidos de ida y vuelta, que se disputarán los próximos 24 y 31 de octubre, válidos por una de las semifinales de la Copa Libertadores de América.

“Ya llegamos a un acuerdo telefónico. El precio de las generales finalmente será de 700 pesos en los dos partidos”, precisó Luis Chebel, vicepresidente del club granate, en diálogo con Cronista.com

En el primer encuentro, que se disputará en el estadio Monumental de Núñez, los simpatizantes de Lanús tendrán a disposición 10.000 entradas y ocuparán la tribuna Centenario alta.

En tanto, para el encuentro de vuelta, los hinchas riverplatenses tendrán a disposición también 10.000 populares y unas 1400 plateas, cuyo valor ascenderá a $ 1400 cada una.

De esta forma, el precio de las localidades generales será inferior a los $ 1000 que se habían deslizado en un principio.

En esta clase de partidos, la recaudación final siempre queda para el club local. El club de Núñez aceptó ceder 10000 tickets al público ‘granate’, para asegurarse que sus simpatizantes puedan estar presentes en “La Fortaleza” en la revancha. Así, Lanús tendrá así la chance de recaudar unos $ 8,5 millones gracias a la presencia de ‘hinchas millonarios’.

A principios de la semana, el presidente del club granate, Nicolás Russo, habría expresado que la entidad del sur del conurbano bonaerense había expresado su deseo de jugar con público visitante y detalló que la entidad estaba en condiciones de brindarle a River unas 4000 generales o más, junto a unas 1000 plateas.

“Para mí una popular a 700 pesos no es cara”, añadió el propio Russo, y dejó entrever el valor que la entidad granate sugeriría como valor para ese encuentro.

“La recaudación (para River) no es el problema. Que vengan 3000 o 5000 hinchas de Lanús no nos cambia el panorama porque las entradas igual las vamos a vender. El tema es que si ellos no vienen primero, después los hinchas de River no van a poder ir a la revancha, y eso podría generar algún problema en un futuro para la dirigencia”, argumentó una fuente cercana a la entidad de Núñez cuando comenzaron las negociaciones.

De todos modos, el precio de las localidades sigue siendo más caro que en el Viejo Continente. En Europa, por ejemplo, un salario promedio alcanza los 1500 euros (o 1800 dólares), mientras que la entrada más barata para la fase de grupos de la Champions League es de 70 euros (o u$s 84), es decir, alcanza un 4,66% del salario.

En la Argentina, en cambio, el sueldo promedio de un trabajador ronda actualmente los $ 10 mil, mientras que la entrada para la semifinal de la Copa Libertadores de América será de $ 700, es decir, un 7% del total del salario.

El 21 de marzo pasado, fue la última vez que el público riverplatense visitó Lanús. En aquella ocasión, el equipo riverplatense se impuso por 3 a 1. Sin embargo, lo más importante de la noche fueron los duros enfrentamientos que se protagonizaron hinchas visitantes y efectivos policiales antes y después del partidos, sumado a los destrozos que sufrieron varias casas vecinas al estadio granate.