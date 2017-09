Empresario apuntado por Macri le respondió: “Le llenaron la cabeza”

El empresario Miguel Ángel Doñate salió hoy al cruce de las declaraciones del presidente Mauricio Macri, quien ayer lo acusó de integrar las mafias que tiñen el comercio exterior, al asegurar que al mandatario “le llenan la cabeza” sus funcionarios, entre los que destacó al ministro de Transporte, Guillermo Dietrich y de Producción, Francisco Cabrera.

“Hay funcionarios que buscan más tener razón que tener la verdad. Dietrich está muy molesto conmigo porque yo presenté una denuncia contra uno de sus funcionarios por evasión fiscal agravada. No es la primera denuncia que presento, en su momento lo hice contra Omar ‘caballo’ Suárez”, remarcó.

En diálogo con Radio Con Vos, Doñate aseguró que es mentira que los servicios que ofrecen sus barcos sean 3 veces más caros que en el resto del mundo. “Es una declaración que en si misma carece de rigor estadístico", denunció.

“Si fuera un mafioso, yo que tengo 66 años alguna denuncia tendría que tener. Nadie me denunció por nada, ni Defensa de la Competencia. El Presidente no tiene derecho a denostar a un individuo que no tiene una denuncia”, remarcó.



Y remarcó: “Le llenaron la cabeza y ahora políticamente es una buena estrategia de campaña tirarse contra las mafias. Buscan un nombre y me engancharon a mi”.

Doñate es el titular de la Cámara de Armadores de Lanchas de Prácticos (CALPRAC), que se encargan de dirigir a los buques a través de los canales para entrar a los puertos, y mantiene hace ya un tiempo un conflicto con el Gobierno.

La disputa es por una medida que busca imponer el ministro de Transporte, de imponer un tope al salario de los prácticos. El Gobierno reclama que el costo por ese servicio debería ser mucho menor al que se cobra en la actualidad, ya que encarece las tarifas de los fletes marinos.

No es la primera vez que el Presidente habla en un discurso contra Doñate. A principios de septiembre, en el marco de un evento por el Día de la Industria, Macri dijo: ‘Señor Doñate, lo que hacen los prácticos en los puertos lo pagamos todos los argentinos con menos empleo. Perjudican a muchas personas‘, algo similar a la frase de ayer en la que también le apuntó.

“Lo que el Presidente dice sale multiplicado en un montón de medios y yo no. Pero la gente que me conoce sabe como soy. Que el funcionario que lo asesora le lleve algún documento que muestre que soy un mafioso. No pretendo que me pida disculpas, no pidió disculpas por cantar a lo Freddie Mercury, no me va a pedir perdón por esto”.