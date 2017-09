El negocio de las ciudades del futuro

El objetivo principal es mejorar la calidad de vida de las personas. Funcionarios públicos, empresas privadas, speakers, emprendedores y ONGs repitieron una y otra vez ese mensaje ayer en el nuevo Centro de Exposiciones y Convenciones porteño, donde quedó inaugurada la primera edición de Smart City Expo, una feria que nació en Barcelona en 2011 y que ya se exporta a otras ciudades como Kyoto, Estambul y Puebla, entre otras. Esta edición de Buenos Aires (que dura hasta el sábado) fue la primera en Latinoamérica.

El jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, dijo al inaugurar la Expo que la inteligencia en una ciudad consiste en saber elegir la mejor tecnología para mejorarle la vida a la gente. "No podemos cometer el error de subirnos a la velocidad tecnológica para incorporar cualquier cosa. Tenemos que adaptar a Buenos Aires las mejores ideas que hay dando vueltas en el mundo porque no estamos acá para inventar sino al servicio de los porteños", definió.

Entre más de cien expositores, el speaker estrella del día fue Aníbal Gaviria, el ex alcalde de Medellín que en 20 años transformó la ciudad colombiana: pasó de ser la más violenta del mundo en 1990 a una urbe actual más innovadora, inclusiva y equitativa. Gaviria explicó cómo fue su modelo de gobierno una ciudad para la vida con el que redujo la inseguridad y la corrupción, mejoró la movilidad y el transporte y aumentó los índices de empleo.

La otra charla inspiracional que atrajo la atención del público fue la de la ingeniera y empresaria iraní Anousheh Ansari, la primera mujer que viajó al espacio en un vuelo privado, que el miércoles estuvo con Macri en Olivos.

La industria de las smart cities es un negocio cada vez mayor porque encuentra en la tecnología nuevas oportunidades para venderle a los gobiernos, municipios e intendencias diferentes soluciones y servicios. Por eso el sector privado dijo presente con unas veintena de empresas patrocinadoras, que usaron sus stands para mostrarle al público y a los interesados sus servicios y soluciones enfocadas en temas urbanos. Todos ellos anclados en las grandes tendencias tecnológicas de la actualidad como realidad aumentada, inteligencia artificial, robótica, nanotecnología, Internet Of Things (IoT, que promete para el 2022 unos 29 mil millones de dispositivos conectados), energías renovables y Big Data, entre otras.

Desde uno de los paneles, Felipe Miguel, Jefe de Gabinete de Ministros porteño, dijo que una ciudad inteligente "es la que tiene capacidad de aprender, escuchar, obtener información y reflexionar para tomar decisiones que tengan como objetivo que vivamos mejor".

La movilidad y el transporte fue uno de los temas principales tanto en las charlas como en los stands. Catorce millones de porteños se trasladan cada día por la ciudad, pero en promedio, el 43% del tiempo que pasan los automovilistas adentro del auto se consume buscando estacionamiento. Por eso muchas soluciones de software y aplicaciones móviles se enfocan en este problema. Telecom, BGH Tech Partner y Telefónica, entre otras, mostraron diferentes tipos de soluciones de smart parking, que encuentran en los smartphone, un gran aliado.

Otro ejemplo: la empresa local QuadMinds mostró junto a Claro un servicio para optimizar las rutas de recolección de basura con sensores en los tachos que indican en forma remota la cantidad de desechos y reconfigura automáticamente el recorrido de los camiones.

El VP y Chief Technologist de Avaya, Jean Turgeon, presente en el evento, dijo: "La transformación digital ya es realidad en el sector privado, lo vemos todos los días con los bancos, en Google, Amazon, Uber, Netflix, etc. Ya es hora de que los gobiernos y el sector público se suban a esta nueva ola de innovación tecnológica porque los problemas de las ciudades no pueden esperar, no hay tiempo que perder".