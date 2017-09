Bullrich: "Voy a dar la pelea en el Senado para que no se discrimine a Buenos Aires"

"Estoy disfrutando mucho de la pilcha de candidato", cuenta, distendido, Esteban Bullrich, en la entrevista que le concedió a El Cronista, la primera que brindó a un medio gráfico en la previa a las elecciones legislativas del 22 de octubre. Y esa sensación de campaña en modo relax que busca transmitir contrasta con la imagen que daba en la previa de las PASO, más contracturado, con menos coaching quizá, pero sobre todo con poco tiempo para asumir la rápida transición que significó pasar de la rutina de la gestión ministerial en Educación a la vertiginosa actividad de ser cabeza de lista bonaerense de la principal fuerza nacional.

¿Extraña la gestión?

Ya no. Fue un cambio muy repentino en su momento. Dejé el Ministerio y entré a la candidatura casi sin tiempo en el medio. Fue difícil asentarme, pero a medida que empezás a recorrer la provincia y ves la recepción que te da la gente en los 35 municipios, la sensación es muy linda. Te sentís más fuerte por el apoyo que te brindan.

¿Le quedó una sensación agridulce por que Cristina revirtió el resultado de las PASO?

No, para nada. Hicimos una gran elección. Estamos muy satisfechos porque nos decían que las encuestas nos daban mal, pero no era lo que sentíamos. La gente nos reflejaba ese entusiasmo, y ahora hay un crecimiento aún mayor en esa expectativa, que se va a notar en las generales de octubre.

Pero empezaron ganando por un margen amplio y el lunes ese panorama cambió por completo

Siempre supimos que por cómo funciona el sistema electoral de la provincia, habiendo tanta paridad, iba a pasar lo que pasó. En las últimas cuatro elecciones la carga fue similar. Es un método al que hemos planteado cambios, que tuvo media sanción en Diputados pero que se frenó en el Senado por muchos de los que después se quejaron por la forma en que se cargaron los datos. Se necesita el aporte de la tecnología, es fundamental para poder avanzar como sociedad.

¿Hubo un cambio de estrategia de Cambiemos respecto a las PASO? ¿Recorren ahora los distritos en los que perdieron?

María Eugenia (Vidal) va a todos los distritos. Fue a Bahía Blanca, que está en la sexta sección, donde ganamos muy bien. Mauricio (Macri) sí focalizó su agenda en el conurbano, por un tema organizativo. Esta semana fuimos a Lomas de Zamora, donde inauguramos una planta de tratamiento de efluentes cloacales. Es increíble que había municipios con cero cloacas en la provincia de Buenos Aires.

¿Cristina da entrevistas ahora porque siente que va perdiendo?

No voy hacer un análisis de cuál es la estrategia de otro espacio. Nuestro foco siempre es el bonaerense. Acercarnos a esa gente que todavía no nos acompañó, que siente que el cambio aún no le llegó. Por eso recorremos la provincia con todos los candidatos, para convencerlos de que estamos ahí.

¿Qué le reclama esa gente?

Cuento dos anécdotas rápidas. En Carlos Casares me recibió una persona que no nos votó, que se acordó de mi árbol genealógico entero cuando me vio. Pero aun así, cuando me fui, me pidió: "No le aflojes a la lucha contra el narcotráfico". En Bonifacio, partido de Guaminí, muchos que sufrieron las inundaciones valoraron el hecho de que hayamos ido, de que damos la cara y no nos escondemos, incluso cuando las obras todavía no se terminaron porque son muy largas.

¿Va a haber debate entre los candidatos a senadores?

Nosotros estamos dispuestos a debatir, si están todos los candidatos, vamos a estar ahí. La verdad es que firmamos el compromiso cuatro de los cinco candidatos. Sólo el equipo de Unidad Ciudadana no lo firmó, y creo que para que haya debate tiene que ser completo, ya que es la contraposición de ideas y propuestas.

¿Y si la ex presidenta no está, usted va a ir?

(Sonríe...) Si están todos los candidatos, vamos a estar ahí.

¿Qué le genera que Cristina haya reconocido que en su Gobierno existió corrupción?

Se puso la verdad arriba de la mesa, se les hizo muy difícil sostener las mentiras. Ya no se puede negar que existió la corrupción. Ni ella lo niega.

Un tema que alteró la agenda bonaerense de esta semana fue la detención del titular de la Uocra de La Plata, Juan Pablo "Pata" Medina", en el marco de una causa iniciada en su contra por extorsión. Bullrich define el caso como una de las batallas que "está ganando" María Eugenia Vidal, y describe: "En La Plata hubo gente que salió a las calles a festejar por la detención de este dirigente sindical, que utilizaba métodos mafiosos que todos conocíamos y que con este gobierno se terminaron.

¿Por qué la situación de Medina saltó a escena ahora?

Porque lo sufrimos. Yo estuve en Bahía Blanca con Vidal. Teníamos tres obras paradas, algunas del Estado y otras privadas. En un caso, se había frenado el trabajo porque le exigían a la empresa un catering puntual o una combi determinada para que los llevara al trabajo. Por eso paraban las obras... Cuando llegás a ese punto, decís basta.

A Medina se lo detuvo después de una protesta. ¿No hubiera preferido que fuera por otra de las acusaciones en su contra?

No depende de nosotros. No vamos a interferir con la Justicia, pero sí vamos a proveerle los elementos para que tengan a disposición. Apoyamos la denuncia, como en este caso, de una empresa que fue extorsionada. Se demostró que dirigentes como Medina perjudican a los bonaerenses. Se terminó eso, y vamos a ir contra otros.

¿Hace falta un recambio generacional en los sindicatos?

Eso tiene que surgir del mismo sindicato, no tiene que haber una construcción externa. Tenemos que ser todos conscientes en que no podemos negar el mundo que hoy enfrentamos. La tecnología es clave. Por ejemplo, en mi gestión como ministro de Educación, que ahora sigue Alejandro Finocchiaro, nos propusimos establecer un sistema educativo alineado con el Siglo XXI. Tiene que haber consenso para que esos cambios no queden en el aire.

No se notó ese acuerdo en los últimos días, con el conflicto educativo porteño...

Por eso mismo. Nadie niega la necesidad de una reforma educativa. Lo hablé con Daniel Filmus y le dije que ellos, con el kirchnerismo, fueron los que promulgaron la ley de prácticas profesionalizantes, que ahora queremos aplicar en todas las escuelas. Pero después hay que escuchar que digan que se quiere precarizar el trabajo. Todo lo contrario; queremos valorizarlo. Esa es una discusión falsa.

¿Como se imagina compartiendo el Senado con Cristina?

Espero que sea un Senado con mayor capacidad de diálogo. Voy a trabajar desde lo educativo, para que se logren leyes que trasciendan los gobiernos. Pero también quiero ir a dar la pelea con la gobernadora para que se le den a la Provincia los fondos que le corresponden. Dialogaremos con los representantes de las provincias para construir una Argentina en la que haya educación, salud y trabajo de calidad.