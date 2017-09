CFK desligó al Estado de la tragedia de Once

La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner desligó ayer al Estado de la tragedia ferroviaria de Once, en la que murieron 51 personas, y atribuyó la responsabilidad del episodio al maquinista, Marcos Córdoba. Tras sus dichos, familiares de las víctimas le recordaron que hay una causa judicial y que sus ex funcionarios "están condenados".

La candidata a senadora por Buenos Aires dio una entrevista a CrónicaTV un día después del inicio del juicio oral a Julio De Vido por sus responsabilidades en el siniestro ferroviario del 22 de febrero de 2012. Allí sostuvo que "el Estado no tuvo la culpa" en la tragedia de Once y apuntó al maquinista Córdoba, quien según dijo "no pudo explicar" por qué no frenó la formación. "El motorman no frenó y sí lo había hecho en todas las estaciones anteriores. Si vos no frenás y te estrellás, bueno...", dijo. "La tragedia de Once fue algo muy fuerte. Yo me reuní después de que sucedió con casi todos los familiares, salvo con cinco familias que no quisieron reunirse conmigo", agregó.

"Persecución brutal"

Además, se declaró víctima de una "persecución brutal" por parte del gobierno de Mauricio Macri. "Esta gente quiere disciplinar a empresarios, sindicalistas, a jueces", denunció la ex jefa de Estado y disparó: "Todos son mafiosos menos ellos. ¿Quién blanquea plata negra?: el hermano del Presidente, los amigos del Presidente. ¿Y los corruptos somos nosotros?"