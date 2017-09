Obama vuelve al país y Macri lo recibe con un encuentro en Olivos

Barack Obama volverá la semana próxima a pisar suelo argentino, tras la visita oficial que realizó en marzo de 2016, y pese a ya no ejercer el mando del gobierno de los Estados Unidos, el presidente Mauricio Macri le reservó un lugar preferencial en su agenda para recibirlo, a solas, en la quinta de Olivos.

El ex mandatario norteamericano, que dejó la Casa Blanca hace poco más de ocho meses tras dos períodos consecutivos, dará cierre en Córdoba a una cumbre vinculada a la ciencia, la economía y el desarrollo sustentable, organizada por la fundación Advanced Leadership y el auspicio del gobernador provincial, Juan Schiaretti.

Según pudo saber El Cronista por dos fuentes acreditadas, una en Buenos Aires y otra en Washington, el demócrata llegará al país el viernes próximo, sin su familia, en horas de la mañana. Por la tarde dará una conferencia magistral de 45 minutos como conclusión de la Cumbre de Economía Verde, organizada por el consultor español y ex funcionario demócrata Juan Verde, el CEO de Advanced Leadership, Jorge Brown, y el empresario Richard Wilmott, entre otros. A la cumbre además asistirán como speakers dos premios Nobel de Economía, Eric Maskin (2007) y Edmund Phelps (2006). En tanto, por el Gobierno nacional asistirá el jefe de Gabinete, Marcos Peña.

Tras la conferencia, Obama volará a Aeroparque y de allí irá al Palacio Duhau, donde dará un breve speech ante un centenar de empresarios invitados a un exclusivo cóctel organizado por las familias Werthein y Sielecki. El programa prevé un saludo del ex mandatario con cada asistente y una foto de ocasión.

Poco más tarde, también en el Duhau, Obama mantendrá un encuentro más reducido con una docena de personajes ilustres, seleccionados por el empresario Gerardo Werthein. El actual presidente del Comité Olímpico Argentino (COA), de aceitado vínculo con el ex presidente Bill Clinton y su esposa Hillary, es uno de los interlocutores del Partido Demócrata en el país, e incluso donó más de un millón de dólares en el último año a la Fundación Clinton, una entidad que en su ideario afirma trabajar "por los más necesitados" y para promover "la igualdad de género y concientizar sobre el cambio climático", pero que fue observada por organizaciones no gubernamentales de transparencia por ser un canal de financiación de la campaña a la Casa Blanca de la ex secretaria de estado norteamericana.

Descartada la posibilidad de visitar nuevamente la Patagonia, los organizadores del viaje de Obama confiaron a este diario que el ex mandatario norteamericano se verá con Macri el sábado por la mañana en la quinta presidencial de Olivos con la excusa, evaluaron, de compartir un desayuno e intercambiar impresiones sobre la relación bilateral y la posición de ambos países ante los desafíos globales.

Desde que regresó al llano, Obama mantuvo el perfil bajo y evitó polemizar con su sucesor, el republicano Donald Trump, quien ha intentado sin suerte dar marcha atrás con algunas de sus principales medidas, como la reforma sanitaria, conocida como Obamacare. Desde entonces, se ha dedicado a atender su propia agenda y dar discursos por los que cobra no menos de u$s 400.000.