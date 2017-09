Murió Hugh Hefner, el creador de Playboy que será enterrado junto a Marilyn

Buena parte de mi vida ha sido como un sueño adolescente de la vida adulta. Si aún fueras un chico, de una forma casi como Peter Pan, y pudieras tener la vida perfecta que quisieras, esta es la vida que inventé para mí", llegó a decir Hugh Hefner, el ícono de la revolución sexual originada en los años 60 en Estados Unidos y fundador de la revista Playboy.

El magnate creador de Playboy Enterprises, tendrá un destino a la altura de su glamour. Según se difundió en distintos medios será enterrado junto a la primera "conejita" que posó para la prestigiosa revista, la actríz y modelo Marilyn Monroe. Su destino será el cementerio de Westwood Village, en Los Ángeles.

El propio Hefner se aseguró ese privilegio en vida. Llegó a pagar hasta u$s 75.000, en 1992, por la tumba vecina a la de la recordada Marilyn: "De casualidad me enteré de que el lugar que está junto al suyo se había liberado e inmediatamente me lo aseguré ¿quién no querría pasar la eternidad al lado de ella?, sostuvo Hefner en una entrevista que dio en 2009.

Fotos de dicha actríz salieron en el primer número de la revista, publicado en diciembre de 1953, una edición que vendió más de 50.000 ediciones en los Estados Unidos. Con espíritu emprendedor la leyenda cuenta que sacó un préstamo de u$s 8000 para producir la primera edición y hasta su madre le prestó u$s 1000. La imagen desnuda de Marilyn Monroe, por la que se dice que pagó u$s 200, en un póster desplegable, atrajo a miles de compradores.

A partir de allí, Hefner se convirtió en un empresario que construyó un imperio alrededor de su estilo de vida alejada de los prejuicios y los tabúes sexuales. Fue llamado por la revista Time como el "profeta del hedonismo pop", y hasta caracterizado como un Peter Pan hipersexualizado al tiempo que mantenía un harén de hasta siete jóvenes rubias en su mansión legendaria, según fue descrito en "The Girls Next Door", un reality show que se emitió entre 2005 y 2010. "Las mujeres son las principales beneficiadas de que nos libremos de las viejas ideas hipócritas sobre el sexo. Ahora algunas personas hacen como si la revolución sexual hubiera sido una trama masculina para conseguir sexo. Uno de los resultados involuntarios del movimiento de las mujeres es la asociación del impulso erótico con el ansia de hacer daño a alguien", afirmó. También llegó a decir que parte del motivo de su estilo fueron sus raíces puritanas. "Mis padres son puritanos. Mis padres son prohibicionistas. En mi casa no se bebía alcohol. No se hablaba de sexo. Y creo que vi muy pronto el lado doloroso e hipócrita de eso", admitió.

Nacido en 1926 en Chicago, Hefner se casó tres veces. La última, a los 86 años, en el 2012, con Crystal Harris, 60 años más joven que él. Según Reuters, Hefner creó Playboy como la primera revista masculina de estilo refinado y que, además de desnudos desplegables, tenía un atractivo intelectual con material de escritores como Kurt Vonnegut, Joyce Carol Oates, Vladimir Nabokov, James Baldwin y Alex Haley. También contó regularmente con entrevistas en profundidad a figuras históricas como Fidel Castro, Martin Luther King Jr., Malcolm X y John Lennon.

En 1970 adquirió la Mansión Playboy ubicada en las colinas de Holmby Hills, de Los Ángeles, propiedad que vendió en 2016 por u$s 100 millones a Daren Metropoulos, aunque siguió viviendo hasta sus últimos días.

El legado quedará en manos de su hijo Cooper Hefner, fruto del matrimonio con Kimberley Conrad, una de las playmates mas reconocidas que posó para la revista. Con 25 años, tomó el control de la compañía como Director Creativo desde julio de 2016, tras unirse al negocio familiar inicialmente a los 21 años, para luego abandonar su posición por diferencias con los ejecutivos al mando de la empresa.