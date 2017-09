Por qué el bono a 100 años es uno de los preferidos por analistas

A menos de un mes de las elecciones legislativas del 22 de octubre, las acciones y bonos argentinos continúan con la racha alcista evidenciada a partir del resultado de las PASO. El Cronista consultó la opinión de Gastón Moltrasio, Gerente de Inversiones de Southern Trust.

¿Cómo ven al mercado local de cara a las elecciones?

Gran parte de los resultados de las elecciones ya están en los precios. Eso no quiere decir que los activos locales no puedan seguir subiendo y extendiendo los buenos rendimientos de este año. El resultado de las PASO permitió un replanteo de dificultades que enfrentaba la Argentina y que hoy parecen disminuidas, permitiendo borrar del horizonte ciertos obstáculo que había en el camino, principalmente el riesgo electoral.

¿Y qué esperan hacia adelante?

Es difícil saber qué puede pasar luego de las elecciones. El resultado y la diferencia entre el candidato oficialista y Cristina Kirchner será clave, ya sea por el mensaje de ese resultado por el lado político como por la cantidad de bancas que puede recibir el gobierno para llevar adelante las reformas estructurales que se plantean para la segunda parte del gobierno de Macri.

Si nos remontamos a las últimas elecciones presidenciales, el mercado venia subiendo muy fuerte y luego de la victoria de Macri, vimos una caída muy abrupta. ¿Ven un riesgo similar?

La caída posterior a las elecciones de 2015 tuvo mucho que ver con lo que estaba ocurriendo a nivel internacional. Recordemos que teníamos la crisis del petróleo que estaba yendo camino a los 26 dólares, suba de tasas de la Fed que generaba incertidumbre en el mercado de bonos, sumado a la debilidad que veíamos en China. El Dow Jones y el S&P 500 también registrando importantes bajas, entrando en el año electoral que dio a Trump como ganador. A nivel regional, Brasil estaba en su peor momento de la crisis política con el juicio político a Dilma Rousseff en pleno desarrollo. Todo esto generó que los activos locales se muestren vulnerables a protagonizar un ajuste, acompañando al mercado internacional y efectivamente fue lo que vimos. Una vez que los mercados se calmaron, los activos argentinos supieron acompañar. Actualmente estamos en un contexto diferente a nivel global. Los mercados aceptaron que la suba de tasas es un hecho, el petróleo supo estabilizarse en el rango de 45 y 55 dólares y el apetito por emergentes volvió entre los inversores internacionales.

Parecería que Argentina es la estrella del mercado..

Las reformas se están haciendo y eso es interesante. Tener un gobierno que se preocupa por bajar el déficit y buscar un sendero de crecimiento hace atractivo a los activos locales. Creo que Argentina tiene una buena historia para contar y en un mundo en el cual las tasas de interés se encuentran bajas, los bonos locales registran retornos del 7%.

¿Qué opinas de la curva de bonos en dólares. El Bonar 2046 rindiendo en torno a 6,8% no está un poco caro?

El Bonar 2046 no es el bono que más me gusta. Actualmente veo más atractivo en el bono centenario a 2117, ya que cuenta con mayor rendimiento, sumado a que al ser tan largo tiene mayor convexidad y eso juega a favor del tenedor del bono. Si nos comparamos con Brasil, vemos que la parte larga de la curva del país vecino rinde 5,6%, lo que representa un buen spread. Creo que el bono centenario no está caro, aunque hay que aclarar que no es para cualquier inversor. Para estar posicionado en ese bono hay que comulgar con la idea de que las tasas a nivel internacional se mantendrán bajas por un tiempo más y que el mercado mantendrá el apetito por los activos locales. Si tuviese que armar una cartera con bonos locales buscaría posicionamiento en el bono centenario combinando con la parte media-corta de la curva, es decir, el Bonar 2024, combinando distintas duration y promediando el riesgo de la cartera.

Estamos viendo una suba muy importante en la tasa americana pero los bono locales están absorbiendo bien el impacto...

Creo que la velocidad de la suba es la clave. Argentina no está exenta de los eventos internacionales y de los flujos contra los emergentes. El mercado está digiriendo que en octubre comienza la reducción de la hoja de balance de la Fed y una nueva suba de tasas para diciembre de este año ( hay una 70% probabilidad de ocurrencia de la suba de tasas) y tres incrementos más para 2018.

Pese a eso, el apetito para emergentes se mantiene y Argentina, con su historia, sigue siendo más que atractiva. En esa línea es que se apoya nuestra opinión positiva para el bono centenario ya que es donde más espacio hay para comprimir si el escenario actual se mantiene. Respecto de los niveles de la tasa del Tesoro de Estados Unidos, creo que la zona de 2,40% y 2,5% puede ser un nivel razonable pero no creo que tengamos un rally hasta 3% para fin de año.

¿Qué opinas de los bonos a tasa fija?

Creo que esos bonos están caros. Hay una demanda externa porque los fondos tienen que seguir al benchmark (índice). De todos modos veo que hay un desacople entre lo que rinden esos activos y los que rinden el resto de activos locales. En el corto plazo, la Lebac es la preferida, ya sea de corto plazo como de mediano plazo. Incluso si se hace el roll-over de las Lebac sigue siendo beneficioso estar posicionado en esos títulos. Creo que a estos niveles de tasa, vale la pena pesificar parte de la cartera y jugar a favor del carry en pesos.

¿Y de los bonos que ajustan por inflación?

Los bonos CER no le ganan en el corto a las Lebac pero en el largo plazo vemos oportunidad. Actualmente los bonos rinden entre 22-23% contra los 27% de la Lebac de los vencimientos de corto plazo. Nos gusta más la parte corta de la inflación como el Boncer 21 (TC21) o el PR13, que te da una tasa real del 5% a 4-5 años vista. Creemos que el BCRA va a terminar siendo exitoso en su lucha contra la inflación y que eso puede traducirse en que no exista necesidad de tener una tasa real alta como la de hoy. Para el inversor local no tiene sentido comprarse un bono a tasa fija (Botes) cuando actualmente contás con Lebacs con tasas altas y con bonos Baldar 350 puntos básicos por encima de Badlar. El extranjero es quien demanda mayormente los Botes.

¿Te gustan las acciones locales?

Respecto de las acciones, también tenemos una mirada auspiciosa hacia adelante ya que si Argentina convalida la expectativa que hay generada sobre el cambio político y económico que viene llevando adelante el Gobierno, aún podemos encontrar mayor recorrido en las acciones. Hay compañías que están baratas ya que si vemos las ganancias a 2018 que podrían llegar a tener algunos sectores, posiblemente podamos encontrar algunas perlitas. Argentina depende más del humor global de lo que haga Argentina. La demanda de acciones argentinas se verá beneficiada por la misma historia que para los bonos locales. A su vez, un mayor impulso de la economía empujará a las acciones y las mejores perspectivas estarán en los precios.