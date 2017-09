Los Papas que gritan de Francis Bacon, íconos del Siglo XX, vuelven a la venta

Tres grandes artistas realizaron retratos de un sumo pontífice en la historia y para ellos posaron algunos Papas: Rafael, Velázquez y David. Diego Rodríguez de Silva y Velázquez viajó a Italia para comprar obras de arte para el Rey de España y también realizó retratos. En 1650 le posó el Papa Inocencio X. Esta obra que podemos ver en la poco conocida Gallería Doria Pamphili de Roma, es considerada como el mejor retrato jamás realizado. Para el retratado, era "troppo vero" (demasiado veraz) pero se ve que le gustó porque le regaló una cadena y una medalla que el artista conservó hasta su muerte.

Velázquez también realizó en Roma una de sus otras mayores obras, la "Venus del espejo", que se encuentra en la National Gallery de Londres y hasta realizó una réplica del retrato del Papa, que es la que se encuentra en el Wellington Museum, aunque la National Gallery de Washington y el Museo Isabella Gardner de Boston sostienen que las que ellos poseen son las autógrafas del artista.

Francis Bacon (1909-1992) nació en Irlanda y a los 16 años se encontraba en Londres ya que fue expulsado de su casa por su padre cuando lo descubrió usando ropas de mujer. Asmático, jugador, alcohólico y ateo, se convirtió en la gran figura del arte británico, nunca trabajaba con modelos, pese a retratar a sus amigos y amantes, utilizaba fotografía de los mismos para sus retratos. Aunque viajaba a Roma frecuentemente nunca quiso ver la obra de Velázquez, pese a que desde 1949, y durante 22 años, realizó más de 50 obras referidas al retrato del artista. En octubre de 1971 Bacon, viaja a París con su amante, George Dyer, para inaugurar una gran retrospectiva en el Grand Palais, solamente Picasso tenía el honor de una muestra allí entre los artistas vivos. Bacon quería exponer una versión de sus Inocencios que había realizado en 1962, pero su dueño no se la prestó. Entonces realizó una segunda versión donde puso a Dyer como mirando al Papa desde una ventana. Cuarenta y ocho horas antes de inaugurar encontró a su amante muerto con una sobredosis en el cuarto de baño del hotel, y con una gran depresión presentó su exposición parisina. La primera de las pinturas sobre el retrato del Papa muestra la figura en medio de dos medias reses vacunas, como rindiendo homenaje a Rembrandt y a Velázquez al mismo tiempo.

En la Pinacoteca Vaticana hay una de las versiones de Bacon que fue un regalo del Dottor Agnelli, dueño de la Fiat, a Paulo VI. Una de las primeras versiones realizada y vendida en 1955, fue un favor de un compañero de bebida en los pubs, que ante la necesidad de dinero de Bacon, se la compró en 150 libras esterlinas, 9 años después, y luego de reconocer que la pintura lo abrumaba, la mandó a vender en Christie’s y se vendió en 5775 libras (38 veces más en 9 años y u$s 150 mil de hoy) y volvió a salir a la venta en la misma casa británica en 1989 quintuplicando su base al venderse en u$s 5,7, hoy su valor debemos estimarlo en diez veces más. En el Siglo XXI, han salido 8 de las versiones de Bacon de Inocencio X y se han pagado entre u$s 5 y 53 millones. Christie’s ofrece a la venta, el próximo viernes 6 de octubre, aquella de la triste historia de la exposición del Grand Palais y espera lograr u$s 85 millones, el mayor precio para una obra de arte vendida en Europa. Sólo 5 obras se han vendido en más de u$s 50 millones en Londres: un bronce de Giacometti, 2 pinturas de Rubens, un Klimt y un Picasso.También Bacon tenía un particular interés en la figura del controvertido Pío XII y realizó algunas pinturas referidas a su figura. Una de ellas realizada en 1955, fue expuesta y vendida en Turín en 1962, hace ya 55 años que no se sabía quien la tenía y ahora también se venderá el mismo día con una base de u$s 10 millones. Los Papas que gritan han sido calificados los pintados por Bacon, que efectivamente son un ícono del arte del Siglo XX. Esas obras "hacen lío", como le gusta a nuestro Papa Francisco.