Con la mirada puesta en reducir el déficit, se amplía la lista de obras públicas por PPP

La intención del Gobierno nacional para el 2018 es continuar con la extensión de obras públicas pero la necesidad de reducir el déficit fiscal hace que el Tesoro empiece a retirarse de su actividad como principal financista para el desarrollo de infraestructura.

Para ello, la administración nacional buscará utilizar la mayor cantidad de herramientas posibles. Por ejemplo, hoy lanzará la primera licitación con pago diferido ver página 3, y la puesta en marcha de la Participación Público Privada (PPP) es la apuesta más fuerte.

Ayer, el ministro de Finanzas, Luis Caputo aseguró que la Unidad PPP que funciona en su cartera "recibió 59 proyectos" para realizar obras de infraestructura bajo esta modalidad por u$s 26.000 millones en tres años.

Caputo destacó los programas de PPP, que permitirán "invertir 3,5 puntos porcentuales del PBI" y especificó que la prioridad en la lista está dada por corredores viales conformados por 6800 km de autopistas y 4000 km de rutas seguras y 3000 km de líneas de alta tensión para el segmento de transmisión eléctrica.

Estos son los sectores más "fáciles" de licitar bajo este modelo porque son fácilmente concesionables, que es una de las particulares que tiene el PPP la otra es que el contrato puede ser utilizado para obtener financiamiento, por lo que el Estado es quien garantiza el pago del crédito. Sin tener en cuenta las obras a realizarse en Vaca Muerta y como estos procesos son complejos y largos, la estimación de la administración nacional, según se informó en la última reunión de Gabinete Ampliado, es que para 2018 "sólo estamos contemplando ejecutar bajo la forma de PPP el 8% de la inversión en infraestructura total ($34.600 millones), de un total establecido en el proyecto de Presupuesto de $ 436.313 millones de inversión en infraestructura.

Aunque en ese encuentro prefirieron dejar afuera a las obras para Vaca Muerta, en los análisis de las primeras obras de PPP es prioritario. Según pudo averiguar El Cronista la intención de la cartera de Transporte es lograr licitar en diciembre la primera de las tres etapas que en conjunto tendrían una valor de u$s 500 millones.

La ventaja que presenta el PPP es que, además de aumentar la cantidad de obras, acorta los plazos de construcción, porque el operador privado es el primer interesado en terminar lo más rápido posible y poner el contrato en funcionamiento.

El problema que tiene es que desde que un privado gana la licitación, la posibilidad de obtener el financiamiento avalado por el contrato no tarda menos de seis meses en los países en donde el sistema ya goza de vitalidad, por lo que se presupone que los plazos en la Argentina serán mayores.

Es por eso que el ministro Caputo aseguró que, los definidos para el año entrante, "van a ser puestos en marcha a partir del segundo trimestre de 2018".

De los 59 proyectos por u$s 26.000 millones, el Gobierno había comunicado 52 en el proyecto de Presupuesto 2018, tal como detalló este medio, por un monto de u$s 21.000 millones. Es decir que, entre el 15 de septiembre (cuando presentó el documento en el Parlamento) y ayer, que Caputo brindó más detalles, la Unidad ministerial sumó siete proyectos por un monto de u$s 5000 de diferentes carteras de los que aún no hay precisiones.