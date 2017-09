Samsung abre nueva fábrica de heladeras por la fuerte demanda local

La demanda de heladeras se reactivó este año, impulsada por la venta de los modelos No Frost y, sobre todo, de los que cuentan con la nueva tecnología Inverter, que permite un ahorro mayor a 30% de energía frente a las tradicionales.

Cada vez son más las empresas que apuntan a este creciente segmento. Ya son seis las que ofrecen diversos modelos Inverter, de $ 19.000 a $ 90.000: GE, Samsung, LG, Panasonic, Midea y la turca Beko, que comenzó a importar este año. Y dos de ellas incluso las fabrican localmente: a GE (General Electric), que las produce en San Luis, a través de la empresa Mabe, se acaba de sumar ayer la marca surcoreana Samsung, que inauguró su primera planta de heladeras en el país, segunda en toda América latina, después de México. Lo hizo de la mano de su socia local Visuar, que destinó más de $ 1.000 millones en una nueva planta de 30.000 m2 en Cañuelas, con 360.000 unidades anuales de capacidad, todas Inverter.

Visuar ya fabricaba en otra planta de ese predio para Samsung lavarropas, aspiradoras y microondas, con 260 empleados; ahora, sumará 300 más.

La decisión tiene sus razones. E

ntre enero y agosto, la venta de heladeras creció 17% en unidades contra 2016, impulsada por las No Frost, que avanzaron un 30%, frente al 14% de las tradicionales cíclicas, según la consultora GfK. No hay datos del mercado sobre tecnología Inverter, que crece más rápido desde una base chica, pero todas las Inverter son No Frost.

A diferencia del motor tradicional cíclico, que se apaga y enciende, el Inverter trabaja a diferentes velocidades, a bajas revoluciones y siempre encendido, lo que permite un ahorro de más de 30% de energía y una mayor vida útil.

"Si bien el crecimiento de los No frost se concentra en dos puertas, con freezer arriba, se nota un aumento de las French Door, Side by Side y dos puertas, freezer abajo. Esto se refleja en el aumento de la participación de las heladeras de mayor litraje (más de 400 litros), que pasaron del 8% del total en 2016 al 13% este año", explicó Eduardo Echevarría, project manager de GfK. Así, a agosto, la venta de modelos de más de 450 litros avanzó un 132% en unidades.

Samsung fabricará siete modelos de 300 a 400 litros. "En un mes van a llegar al público las primeras heladeras argentinas, todas Digital Inverter y Twin Cooling. Vamos a seguir importando sólo las de mayor gama; otros modelos que traíamos, en pocas cantidades para mostrar la tecnología y la calidad, vamos a sustituirlos por los producidos en Cañuelas. Es competitivo fabricar, de ahí nuestra decisión", explicó Luis Palmier, vicepresidente de Samsung Argentina.

Por ahora, la marca no definió los precios, pero Palmier aseguró que "serán productos competitivos y alcanzables; no son de alta gama, pero sí premium por la tecnología. Costarán de 10% a 20% más que un modelo similar cíclico y son los únicos con Twin Cooling", aclaró. Twin Cooling es una patente de Samsung, que hace funcionar al freezer y la heladera de modo independiente y permite apagar uno de ellos mientras el otro sigue funcionando, o convertir el freezer en heladera, lo que permite un ahorro extra de energía.

En la Argentina sólo el 22% de las heladeras son No Frost, la participación más baja de América latina, "lo cual refleja el enorme potencial futuro", destacó Echevarría, de GfK.

Palmier explicó que, en otros países, el 80% del mercado es No Frost. "Las Inverter van a crecer muchísimo. Primero buscamos satisfacer el mercado local y luego prevemos exportar a América latina", anticipó.

La empresa planea con Visuar, a partir de 2018, ajustar su producción de lavarropas, donde cuentan con 150.000 unidades de capacidad, para comenzar a fabricar modelos Inverter.

Samsung lidera en el país en celulares y televisores; en el mundo, también en heladeras. La apuesta con la inversión es crecer también en peso en este mercado, que mueve casi 1 millón de unidades al año