Vaca Muerta irá más lento que los no convencionales de los Estados Unidos

El cierre de la XI Exposición Argentina Oil & Gas (AOG), tal vez por ser el día en que menor convocatoria atrajo, sirvió para asestar un golpe a la ansiedad que maneja el sector, en parte estimulada por las reformas que llevó adelante el Gobierno y la promesa de que Vaca Muerta atraerá inversiones por u$s 10.000 millones anuales desde el año que viene.

En el Encuentro con los CEOs en La Rural, los principales ejecutivos de ExxonMobil, Wintershall y Pan American Energy (PAE) destacaron los cambios que puso en marcha el Gobierno pero dijeron que en las casas matrices todavía falta algo de confianza en el país.

El director general de Wintershall Energía, Gustavo Albrecht, fue un poco más allá, y con una postura muy cauta, avisó que el desarrollo de Vaca Muerta se va a lograr, pero no tan rápido como fue el boom de la explotación no convencional en los EE.UU.. No me atrevo a decir que alcanzará para el autoabastecimiento, agregó.

Wintershall, alemana de origen, es una de las cuatro empresas (YPF, Pan American Energy y la francesa Total, las otras) que participó del segundo anuncio de inversión más importante del año para la formación neuquina. Es en Aguada Pichana, donde habrá un desembolso total de u$s 1150 millones en los próximos cinco años.

Al igual que lo planteado por el resto de sus colegas, Albrecht dijo: No puede ser que en el precio de la tonelada de arena lo más caro sea el transporte y no el material mismo. Vaca Muerta es una oportunidad histórica para reindustrializar el país.

En diálogo con El Cronista, el directivo de Wintershall, amplió su intervención.

¿Qué falta para acelerar en la Cuenca Neuquina?

Si bien hay más confianza, los precios siguen bajos. Las medidas del Gobierno fueron acertadas pero hay que recuperarse de doce años de políticas salvajes que nos destruyeron. La infraestructura va a venir, porque va a haber demanda, pero hay que bajar la ansiedad. No tenemos rutas, ferrocarril ni capacidad de transporte del gas.

¿Por qué cree que no se garantiza el autoabastecimiento?

Producir el gas de Vaca Muerta para los 40 o 60 días en el año (cuando en invierno pica en punta el consumo) no sirve. Argentina va a seguir importando en el futuro y hay que hacerlo con más eficiencia.

Por su parte, Daniel De Nigris, gerente general de la estadounidense ExxonMobil, que es la cuarta petrolera con mayor producción de crudo y gas a nivel mundial pero mantiene un extremado bajo perfil en la Argentina, contó que van a empezar a perforar el campo Pampa de las Yeguas, pero es una decisión atada a la capacidad de evacuación del gas. De esta manera, llamó la atención sobre otro de los temas que comentaron sus colegas en estos días: la actual infraestructura de ductos sirve hasta 2019 o 2020, pero será insuficiente para los próximos años.

La otra figura del panel fue el CEO de PAE, Richard Spies, quien insistió en expandir las rutas de transporte. Empieza un ciclo virtuoso. Este año invertimos unos u$s 1000 millones y la mayoría fue a Cerro Dragón, en Chubut. Más allá de la madurez de los pozos, queda mucho por hacer en el Golfo San Jorge, destacó Spies.

El último de los cuatro días de la AOG ofreció un panorama distinto al del resto de la semana, cuando el predio ferial de Palermo recibió el lunes al ministro de Energía, Juan José Aranguren, y el miércoles al presidente de YPF, Miguel Gutiérrez, en un escenario que sirvió para adelantar cómo será el mercado de venta de combustibles en lo que queda del año y las preocupaciones que todavía atañen al sector por la vigencia del registro de importaciones.