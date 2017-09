Lanzan canal de TV para consumidores de marihuana

Se trata de BurnTV, una nueva señal en streaming pago que está próxima a lanzarse, y de acuerdo a los analistas, podría convertirse en una serie competencia para Netflix.

De acuerdo con sus creadores, BurnTV ofrecerá "producciones de calidad" que apuntarán a un público que va más allá de los "stoners".

"La mayoría de los usuarios no se identifican con el estilo de vida del stoner", dice Jason Santos, fundador y CEO de BurnTV. "Queríamos crear un destino de entretenimiento que atrajera a los interesados en el cannabis en cualquiera de sus formas". Inicialmente, la empresa ofrecerá contenido adquirido. Pero según Santos ya tienen algunas producciones propias, listas para salir. Una serie llamada "My Life, My Story" se centra en varios protagonistas, entre ellos un hombre que lucha contra la distrofia muscular y un empresario de marihuana tratando de descubrir el complicado laberinto legal que enfrenta esta incipiente industria. A medida que más estados legalizan el consumo en EE.UU. y Canadá, las ventas de cannabis han crecido un 30% sin precedentes en 2016 a u$s 6700 millones, según un reciente informe de Arcview Market Research .