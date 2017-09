La última de "Game of Thrones" tendrá un costo de u$s 15 millones por episodio

Los fanáticos de "Game of Thrones" ya están conociendo detalles de la que será la octava y última temporada de la famosa serie. Tras anunciarse que la cadena HBO decidió rodar múltiples finales alternativos para protegerse contra posibles filtraciones, ahora también trascendió el nombre de los directores de los episodios y la astronómica cifra que costará cada capítulo: un poco más de que u$s 15 millones cada uno, según revela la revista especializada Variety. Para poner en contexto estos datos, desde el citado medio explicaron que los episodios de la segunda temporada costaban u$s 6 millones, mientras que en la sexta el dato ascendía a u$s 10 millones, haciendo un total de u$s 100 millones la temporada completa.

De la última temporada emitida, la séptima, no se tienen cifras claras, pero algunas fuentes afirman que cada capítulo costó alrededor de u$s 10 millones

Aunque serán solo seis capítulos los que pondrán punto final a la ficción más exitosa de los últimos años (con lo que será una temporada más corta de lo acostumbrado), serán más largos de lo habitual.

Y con ese presupuesto de película promete múltiples y espectaculares batallas, teniendo en cuenta que la más importante de ellas, la que capitanearán los protagonistas contra los temibles caminantes blancos liderados por el Rey de la Noche, está todavía por llegar.

En este sentido, el diario The Daily Express informó que sus principales estrellas se habrían convertido en los actores mejor pagados de la televisión superando el sueldo de los actores de "The Big Bang Theory" que embolsan actualmente un millón de dólares por episodio.

De acuerdo a la publicación, Emilia Clarke, Kit Harington, Peter Dinklage, Lena Heady y Nikolaj Coster-Waldau estarían ganando más de dos millones por episodio grabado. Además, a esa cantidad habría que sumarle un plus de bonificación por los derechos de emisión en más de 170 países.

Cuatro serán los directores que estarán al frente de esta última tanda de episodios. David Nutter (que ya ha dirigido seis capítulos, incluido "Las lluvias de Castamere"), Miguel Sapochnik (dirigido cuatro, como "Casa Austera" y "La batalla de los bastardos") y los propios "showrunners" de la serie, David Benioff y D. B. Weiss.

Nikolaj Coster-Waldau, actor que encarna en Jaime Lannister, confirmó durante una entrevista para Collider que el rodaje está previsto que comience en octubre. De momento la productora HBO no se ha pronunciado en cuando se lanzará la última temporada, pero todo apunta a que esta última tanda de historias se estrenará a finales de 2018 o incluso también se baraja principios de 2019.

La productora HBO intentará aprovechar el tirón mediático y la repercusión de la marca, por lo que es muy posible que surjan nuevas historias ambientadas en el universo "GoT". De hecho el propio creador George R.R. Martin aseguró que ya se trabaja en series derivadas.