"Es imposible que Cristina no viera la corrupción ni cómo se enriquecían sus funcionarios"

Hay certezas que los familiares de las víctimas de la tragedia ferroviaria de Once arrastran junto a su tremendo dolor: que la corrupción mató a sus seres queridos, que el diputado Julio De Vido es el responsable mayor de ese siniestro, y que fue la lucha incansable de los padres, hijos o hermanos de las 52 víctimas lo que llevó al ex ministro de Planificación del kirchnerismo a sentarse por primera vez en el banquillo. "De Vido enfrenta hoy el segundo juicio oral por la tragedia gracias al trabajo de los familiares, que nunca pudimos ser silenciados ni cooptados", dice a 3Días Paolo Menghini, el padre de Lucas, hallado muerto 60 horas después del accidente y cuando ya había finalizado el operativo de búsqueda.

Paolo estaba en la sala de Comodoro Py el miércoles, cuando el otrora poderoso ministro K escuchó la acusación que le pesa por estrago culposo agravado y administración fraudulenta con el rostro endurecido, casi sin gestos, mucho menos muestras de arrepentimiento. "Vamos a tratar de demostrar la responsabilidad de De Vido en la muerte de nuestros familiares. Un ex ministro casi omnipotente que no le quitó a tiempo la concesión ferroviaria a los Cirigliano y decidió ver crecer en su órbita a un monstruo como Ricardo Jaime y a un inepto como Juan Pablo Schiavi sin hacer absolutamente nada", afirma.

Pero eso no es todo. El padre de Lucas ve imposible que la ex presidenta Cristina Kirchner no supiera de los desaguisados de su funcionario y descree que la corrupción en su gobierno hayan sido hechos aislados como señaló la ex presidenta esta semana.

Por qué se tardó tanto en llevar a De Vido a los tribunales? ¿Fue un intocable? ¿Sigue teniendo poder?

-Nosotros demostramos que cuando se busca, se investiga y se trabaja, nadie es intocable. Lo que sucedió es que el juez (Claudio) Bonadio dijo en la causa anterior que no tenía la suficiente cantidad de pruebas para elevar un pedido de juicio contra el ex ministro. Y que no quería retrasar la causa. Nosotros no estuvimos de acuerdo, lo dijimos públicamente, pero poco podíamos hacer con la decisión de la instrucción. Se llegó a juicio en 2014 y durante su desarrollo apareció un cúmulo de pruebas en contra de De Vido, a partir de una serie de testimonios que incluyen al ex auditor General de la Nación, Leandro Despouy, e incluso a Jaime y Schiavi, que lo señalaron como la autoridad de aplicación de los contratos y afirmaron que ellos hacían lo que De Vido decidía. Al final del juicio en 2015, con todo lo que había en esa causa se logró reabrir la investigación. Se reunieron las nuevas pruebas con las anteriores y ahí sí el juez instructor pudo fundamentar la imputación del procesamiento.

Digo lo de intocable porque según un sondeo sottovoce, el peronismo del Senado no apoyaría el desafuero de De Vido solicitado en otra causa por el fiscal Germán Moldes. ¿Cree que es por miedo, complicidad o devolución de favores?

-El discurso de autodefensa que De Vido dio en su momento en el Congreso fue muy claro. En el interlineado dijo lo siguiente: "Yo trabajé con todos los gobernadores, los conozco a todos y todos me deben algo". Yo no sé lo que hará el Congreso pero nosotros consideramos que de acuerdo a la Constitución Nacional y a los reglamentos de las Cámaras están dadas las condiciones para que De Vido sea suspendido en sus funciones.

¿Hay pruebas para condenarlo por la tragedia?

-Los familiares no decimos que tenemos pruebas para condenarlo. Decimos que tenemos pruebas para demostrar su responsabilidad en la muerte de nuestros seres queridos. El no está condenado de antemano, no es un perseguido político y va a tener un juicio absolutamente ajustado a derecho.

De Vido se defiende diciendo que no tenía la misión de controlar a los trenes que estaban bajo la concesión de TBA, que eso era función de otros organismo del Estado...

-Ese argumento se cae con sólo ver el contrato ferroviario, en los puntos en los que se destaca el rol de la autoridad de aplicación que pasaba por el ministerio de Planificación. En la elevación a juicio se detallan puntualmente todas esas responsabilidades de De Vido, que tenían que ver básicamente con el cuidado de los bienes del Estado. Los concesionarios vulneraron el contrato con la falta de mantenimiento, la falta de seguridad, la falta de inversión, y De Vido decidió ignorarlo en el caso de los Cirigliano y el ferrocarril Sarmiento. Porque en el caso del Belgrano y el Roca, los ejecutó. Recién le sacó la concesión a TBA tres meses después de la tragedia, por los mismos motivos que lo podría haber hecho antes. La gran diferencia fueron los 52 inocentes muertos y 800 heridos.

Cristina Kirchner reconoció esta semana que hubo casos de corrupción en su gobierno pero como hechos aislados. ¿Es posible que ella no supiera lo que hacía De Vido?

-Yo considero que es imposible que la ex presidenta no viera la corrupción ni como se enriquecían sus funcionarios. Si un amigo mío aparece con un auto o con propiedades que son incompatibles con sus ingresos, a mí como mínimo me llamaría la atención. Ricardo Jaime, un triste empleado, apareció un día con un barco de 1,4 millón de dólares que fue comprado por los directivos de TBA. ¿Cómo fue que a ella le pasó por el costado y a todo el mundo le pareció normal? La verdad no lo sé. Por suerte, yo no puedo pensar como la ex presidenta Kirchner. Ver con cuanta naturalidad toma un hecho de corrupción que termina con la vida de 52 inocentes, para mí es imposible de pensar.

¿Por qué a un tercio del electorado que vota a Cristina no le interesa la corrupción?

-Sinceramente no lo entiendo. No puedo explicar qué le pasa a alguien que evalúa las cosas de esa manera. Que no se entienda que lo que nos pasó a nosotros le pudo pasar a cualquiera. Para mí no hay nada más valioso que la vida. Nada puede interponerse frente a eso, mucho menos una adhesión a un partido político. La verdad es que nosotros nunca hemos mirado quien se sumaba o no a nuestra causa. Sí sabemos que hay un montón de gente que entendió que la tragedia fue un punto de inflexión, un quiebre. Pero bueno, hay fidelidades que no tienen que ver con lo que le pasa al otro sino con cómo vive uno la adhesión a una fuerza política y nosotros no estamos en condiciones de juzgar a quien aún hoy sigue dándole la confianza a la ex presidenta con un voto.

María Luján Rey denunció que personas ligadas a De Vido, como Lucas Olazagasti, le ofrecieron un auto y dinero, a la semana de haber perdido a su hijo. ¿Se puede agregar a la causa?

-El hecho existió. Hubo varios intentos en ese sentido, algunos más abiertos, otros más solapados. Y no sólo hubo ofrecimiento de dinero, sino que generaron condiciones para que el grupo se fragmentase y perdiera fuerza. Obviamente no lo lograron. Pero no creo que esto pueda ser volcado en el juicio porque sinceramente es muy difícil de probar. Nosotros vamos a seguir trabajando para demostrar la responsabilidad de Vido. Vamos a dejar todo en manos de la estrategia de nuestros abogados para intentar llevar luz a los cargos que se le imputan y demostrar que es el responsable mayor de la muerte de nuestros seres queridos.

Los condenados del primer juicio están en libertad

El juicio que comenzó el miércoles contra Julio De Vido por estrago culposo agravado y administración fraudulenta es el segundo realizado por la tragedia de Once. En el primero, que llevó adelante en 2015 el Tribunal Oral Federal 2, se sentenció a 21 de los 28 acusados, entre ellos a los ex secretarios de Transporte Juan Pablo Schiavi (condenado a ocho años de prisión) y Ricardo Jaime (seis años). La pena más alta, de nueve años, recayó sobre el ex titular de TBA Claudio Cirigliano, por estafa y administración fraudulenta contra el Estado. Además. el maquinista Marcos Córdoba fue condenado a tres años y medio de prisión. Salvo Jaime -preso por otra causa- los condenados están en libertad, dado que la Sala III de la Cámara de Casación aún no se expidió sobre las apelaciones y las sentencias no están firmes.