De brotes verdes y déficit: 7 claves de la economía en el análisis de 3 especialistas

Los analistas Ricardo Arriazu, Miguel Kiguel (director de Econviews) y Daniel Artana, economista jefe de Fiel, coincidieron hoy en destacar la necesidad del déficit fiscal, al tiempo que resaltaron los indicadores positivos que muestra hoy la economía argentina.

Los tres economistas compartieron un panel sobre La economía, a mitad de camino, moderado por el director periodístico de El Cronista, Hernán de Goñi, en el marco de la Conferencia anual de FIEL (Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas).

Con varias coincidencias, lo central de sus exposiciones puede reunirse en siete puntos clave:

Déficit fiscal

"El gobierno hasta ahora no hizo nada por bajar el déficit fiscal, que debería ser la prioridad de acá en adelante. Creo que va a comenzar una baja gradual del déficit, pero gradual en serio. Hasta ahora, el gradualismo en esta área fue inacción. Por eso creo que la presión tributaria no va a bajar con la reforma impositiva”. (Kiguel)

"Hay una recuperación de la economía. Crecen empleo e inversión y cae la inflación, pero persiste el déficit fiscal”. (Arriazu)

"La economía gasta más de lo que puede. El principal agente desahorrador es el sector público. Hay que tener en claro el diagnóstico". (Artana)

Costo argentino

"La economía está creciendo más rápido de lo esperado y puede que sea sostenible, pero no puede crecer a un mayor ritmo con estas cargas laborales, los costos y esta presión impositiva". (Kiguel)

"El nivel de gasto en Argentina es excesivo en relación con lo que está dispuesto a pagar en impuestos el sector privado, presión que es insostenible. Además la mezcla de impuestos es horrenda. Tenemos el 20% de los impuestos en cascada y los impuestos a la mano de obra más alta de la región". (Artana)

"La agenda tributaria del gobierno es razonable. Pero no hay espacio para una gran baja de impuestos". (Artana)

Brotes verdes

"Los brotes verdes son pequeños arbustos, pero las sombras son cada vez más oscuros. El índice de confianza de la Di Tella refleja que el pensamiento de la gente mejoró mucho". (Arriazu)

"Hoy estamos como queríamos estar en el famoso segundo semestre: economía creciendo, generando empleo y con la inflación en baja. Se ha pasado una situación difícil y parece haberse entrado en un proceso de crecimiento sin anabólicos”. (Kiguel)

”La economía está creciendo al 5 ó 6% anual y el PBI está en el umbral de máximos históricos". (Arriazu)

Gradualismo y también shock

“El gradualismo funcionó y el gobierno no tenía mucha alternativa. No podía hacerse el shock. Pero sólo funciona para esta primera etapa, no para siempre. De todas maneras, hubo ciertas medidas de shock: para salir del default, para sacar el cepo y para ajustar la base monetaria. El gradualismo se vio en lo fiscal y la apertura comercial, pero hay demora en aplicar reformas estructurales”. (Kiguel)

Inflación

"La inflación va a bajar considerablemente el año que viene, vía tasa de interés, pero con un crecimiento de los créditos del 40% no creo que se pueda decir que el central esté aplicando una politica monetaria contractiva". (Kiguel)

Elecciones

"En cuanto a los mercados, el EMBI está cayendo porque los emergentes mejoran ante la depreciación del dólar. Los mercados están expectantes con las elecciones argentinas y reaccionaron positivamente ante las PASO". (Arriazu)

Reforma previsional

"El sistema previsional argentino esta fundido. Tiene un déficit de 4% y sin contar los que no aportaron el déficit sigue siendo de 1%". (Artana)