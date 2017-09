El Gobierno recibió propuestas por u$s 26.000 millones para proyectos con PPP

El ministro de Finanzas, Luis Caputo, dijo hoy que recibió 59 proyectos para realizar obras de infraestructura con participación publica y privada, por un total de US$ 26.000 millones en los próximos tres años.

Caputo precisó que estos proyectos comenzarán con corredores viales y obras de transmisión eléctrica, al disertar esta mañana en la apertura de la Conferencia Anual de la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL) que se realiza en un hotel porteño.

"Recibimos 59 proyectos, que trabajamos en conjunto con los ministros (Juan José) Aranguren y (Guillermo) Dietrich, para obras relevantes en cuanto a corredores viales y transmisión eléctrica, entre otras, con lo cual prevemos una inversión de US$ 26.000 millones en los próximos tres años y medio", indicó Caputo durante la apertura de la Conferencia Anual organizada por la consultora FIEL.

El ministro aseguró que este nivel de inversión, con recursos del Estado reforzados por el sector privado, "se ubicará en torno del 3,5% del PBI, y va a generar un punto adicional de crecimiento el año que viene".

"Estamos tratando de apalancar nuestros recursos con el sector privado y trabajamos con organismos multilaterales como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y el Banco de Desarrollo de América Latina con fondos específicos para invertir en infraestructura mientras reducimos el déficit fiscal", explicó.

Qué es la participación público-privada

Uno de los objetivos de la administración nacional es estimular la inversión privada en obras de infraestructura, para lo cual confeccionó una ley especial, que reglamentó en febrero de este año.

Tal como publicó El Cronista, en el decreto 118, publicado el 20 de febrero en el Boletín Oficial, el régimen de participación público privada apunta a "desarrollar proyectos en los campos de infraestructura, vivienda, actividades y servicios, inversión productiva, investigación aplicada y/o innovación tecnológica".

De los 59 proyectos por u$s 26.000 millones, el Gobierno nacional había comunicado 52 en cuando presentó el Presupuesto 2018, tal como detalló este medio, por un monto de u$s 21.000 millones. Es decir que, entre el 15 de septiembre (cuando presentó el documento en el Parlamento) y hoy, que el ministro Caputo brindó más detalles, se sumaron 7 proyectos por un monto de u$s 5000, de los cuales no hay mayores precisiones.