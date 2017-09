CFK: "Néstor decía todo lo que querían escuchar"

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner brindó una entrevista insólita e intimista al canal Crónica y admitió entre otras polémicas declaraciones que Néstor Kirchner “decía lo que los demás querías escuchar”.

En un mano a mano con el periodista ‘Chiche’ Gelblung, la ex mandataria, en plena campaña electoral, habló de todo y de todos. Dijo que durante su gobierno, tras el fallecimiento de su exmarido “tuvo que hacerse la fuerte, porque sino la pasaban por encima”.

Durante la extensa entrevista, Cristina aseguró que se presentará en las próximas elecciones de octubre como candidata a senadora nacional porque las “cosas no están bien” en el país y argumentó que “todos los días hay despidos por goteo”.

Cristina dijo que se presentará como candidata a senadora nacional porque las "cosas no están bien"

Por otro lado, insistió en que se identifica políticamente con el ‘peronismo‘ y advirtió que el Partido Justicialista "es sólo un instrumento electoral".

"(Néstor) Kirchner decía eso: nos dicen kirchneristas para bajarnos el precio, pero nosotros somos peronistas", señaló la candidata a senadora por Unidad Ciudadana.

En declaraciones al canal Crónica TV, la ex presidenta remarcó que "siempre" se llevó "estupendamente bien con el peronismo" y advirtió: "si hay algo que siempre dijo el peronismo es que el PJ es sólo un instrumento electoral".

La candidata a senadora de Unión Ciudadana en la provincia de Buenos Aires también se refirió a la 'Tragedia de Once' y dijo que "el Estado no tuvo la culpa", en cambio, apuntó contra el maquinista de la formación, al señalar que "no accionó el freno".

Además enfatizó que su administración "dio toda la ayuda posible" a los familiares de las víctimas, a los que se les consiguió "trabajos en la ANSES y el PAMI. Ayudamos a muchísima gente. Tuve por lo menos en Olivos y en la Casa Rosada ocho reuniones con familiares, recibiéndolos en grupos".

Ayer, justamente, su ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido comenzó a ser juzgado por esa causa.