Central Costanera trepa 5,5% y el Merval marca su décimo récord consecutivo

Los papeles de Central Costanera ganan 5,56 por ciento, a 14,25 pesos cada uno y lideran las subas dentro del Merval, que renueva su récord en pesos al ganar 0,94% a media sesión, hasta situarse en las 25.508,36 unidades.

Dentro del panel líder de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires las otras subas más importantes las registran Agrometal (3,96%), Comercial del Plata (3,67%), y Mirgor (3,42%).

“Faltan dos ruedas para cerrar el mes y los inversores comienzan a mirar la nueva composición del índice que será efectiva el lunes 2 de octubre”, explicó Agustín Trella, asesor financiero de Balanz Capital, en diálogo con Cronista.com

El Merval logró ayer un nuevo record y su novena suba consecutiva al cerrar con un alza de 0,42%.

“La duda para hoy pasa por ver si el Merval mantiene la racha alcista o si se toma un respiro, recordemos que ayer durante el día hubo un ensayo de toma de ganancias pero luego sobre el final el indicador líder se recuperó y cerró en alza”, añadió.

El total negociado en acciones asciende 296.061.377 pesos, con un balance de 52 papeles en alza, 19 en baja, y 9 sin registrar cambios en su cotización.

¿Qué pasa con los títulos públicos?

Entre los bonos, el AY24 sube 0,19%, el Descuento en dólares mejora 0,31%, el Descuento en pesos avanza 0,27%, el Par en dólares suma 0,57%, y el PR15 gana 0,24%.

Entre los cupones atados al crecimiento del PBI, el TVPA (en dólares ley argentina) baja 0,14% ($ 177,25), el TVPP (en pesos) crece 0,90% ($ 11), y el TVPY (regido por la ley extranjera, canje 2005) pierde 0,26% ($ 190).

¿Qué pasa con los ADRs?

La mayoría de las firmas argentinas que cotizan en Wall Street opera con tendencia positiva a media sesión.

En ese contexto, los papeles de Edenor crecen 2,18%, a 38,36 dólares cada uno, y lideran las subas.

Las otras alzas más importantes las registran los ADRs de TGS (1,76%, u$s 19,71), Galicia (1,72%, u$s 50,20), y Macro (1,60%, u$s 111,47).