Qué es lo que la esposa no le deja decir a Caputo cuando habla de deuda

El ministro de Finanzas, Luis Caputo, se permitió salir un poco de su rol de funcionario y se colocó hoy en el papel de marido, al contar que hay algo que a su mujer no le gusta que él diga cuando expone sobre el estado de la economía argentina.

"Esto no lo voy a decir, porque mi mujer me dice que queda antipático y puede sonar soberbio que yo lo diga", señaló el funcionario y descolocó al auditorio.

Al participar de la Conferencia Anual de FIEL, el ministro se refirió al crecimiento de la deuda y a si esa suba preocupa o no al Gobierno.

"Mi mujer dice que asegurar que la deuda no es un problema suena mal. Así que no lo voy a decir pero ustedes completen la frase porque mi mujer no me deja decirlo", reveló.

Y destacó: "Dado que siempre vamos a cumplir las metas fiscales... ustedes completen la frase sobre como pienso yo".