De Pablo: “Cuando Dujovne hablaba de brotes verdes lo cargábamos, ahora no”

“Cuando hace seis meses el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, hablaba de los brotes verdes lo cargábamos, ahora no”, sostuvo hoy el economista Juan Carlos de Pablo, quien además destacó que “afortunadamente estamos en una situación diferente a la que teníamos”.

De acuerdo con el Estimador Mensual de la Actividad Económica (EMAE) y según informó ayer, miércoles, el Indec en un comunicado, la economía creció en julio 4,9% respecto del mismo mes de 2016, y por quinto mes consecutivo consiguió resultados positivos.

Para De Pablo estos resultado demuestran que la economía “se está recuperando y a cierta velocidad”.

Si bien dijo que la realidad siempre es heterogénea, “evidentemente y afortunadamente estamos en una situación diferente a la que teníamos hace seis meses”.

“Es una buena noticia que además es congruente con toda una serie de cosas. Hay muchos indicadores que van en el mismo sentido”, amplió el economista.

Por otro lado, al referirse al déficit comercial, De Pablo admitió que “es una preocupación absolutamente legítima”. “Argentina tradicionalmente es deficitaria en servicios”, apuntó.

En esa línea, planteó que “para financiar un déficit de cuenta corriente, o entran capitales o bajan reservas del Banco Central”. ‘El número en si mismo es preocupante”, alertó De Pablo.

“Otro problema es el tipo de cambio”, advirtió hoy el economista. “Sí esta noche te vas a cenar a un restaurante de Nueva York y cuando te traen la cuenta no temblás, algo pasa. Si cenar en Nueva York te sale lo mismo que en Buenos Aires, no es que somos unos genios, es que algo no anda bien”, argumentó De Pablo.

“La tragedia que tenés es que cuando sos elegible para el ‘sistema financiero’ en el camino de ida te aplauden, prometiendo pagar tasas de interés que en el pasado no las pagamos. Entonces estamos incubando un problemón”, sugirió al tiempo que sostuvo que ‘esto no es sólo un problema de ( el presidente, Mauricio) Macri, esto es un problema de todos los argentinos”.