Renunció al ministerio de Finanzas un ex asesor de Prat-Gay

El Gobierno nacional aceptó hoy la renuncia al cargo de Subsecretario de Financiamiento de la Secretaría de Finanzas de Patricio Ezequiel Merlani, quien había asumido en enero pasado tras desempeñarse como jefe de asesores de Alfonso Prat-Gay durante su gestión como ministro de Hacienda y Finanzas.



La salida del ahora ex funcionario, con fecha del 21 de septiembre pasado, fue formalizada a través de la publicación en el Boletín Oficial de la resolución 174-E/2017 del Ministerio de Finanzas que encabeza Luis Caputo. Merlani había asumido su cargo en enero de este año, luego de desempeñarse entre julio y diciembre de 2016 como jefe de asesores del ex ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat-Gay.



Antes, trabajó entre 2003 y 2009 para la Coalición Cívica ARI en el Congreso también como asesor del ex ministro, momento en que le tocó coordinar las prioridades políticas del partido en el escenario legislativo.



Además, entre 2003 y 2007, Merlani fue asesor del director financiero y personal superior del Departamento de Finanzas sobre las decisiones de liquidez e inversión del Banco Credicoop.

Por otro lado, fue oficializada hoy la salida de Enrique Avogadro del ministerio de Cultura tras aceptarle la renuncia que el mes pasado había presentado al cargo de Secretario de Cultura y Creatividad.

“Acéptase a partir del día 5 de septiembre de 2017, la renuncia presentada por el licenciado Enrique Luis Avogadro al cargo de Secretario de Cultura y Creatividad del Ministerio de Cultura”, señala el artículo 1º del decreto 749/2017 publicado en el Boletín Oficial.



Además, agradece al funcionario “los servicios prestados en el desempeño de su cargo”.



Avogadro, quien era el virtual viceministro de Cultura, había presentado su dimisión el mes pasado en medio de fuertes diferencias con el ministro Pablo Avelluto.



Entre otras cosas, el ex funcionario tenía a su cargo la Subsecretaría de Cultura Ciudadana, la Subsecretaría de Economía Creativa, la Dirección Nacional de Mecenazgo, el Fondo Nacional de las Artes, la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares (CONABIP) y el Instituto Nacional de la Música (INAMU), el Teatro Cervantes, el Fondo Nacional de las Artes y el Instituto Nacional del Teatro.



Hasta el momento, el gobierno no ha comunicado oficialmente quién reemplazará al saliente funcionario.