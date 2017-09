Campaña antimafia: no es un cambio de época, pero algo del pasado está quedando atrás

Dejar atrás el pasado fue una promesa electoral que, por el acompañamiento que despertó en un sector mayoritario de la sociedad en 2015, se transformó en un eje del nuevo gobierno. Muchos acontecimientos sucedidos en estos 21 meses de gestión fueron consolidando la sensación de un cambio, pero todavía no hay un consenso en torno a esa dirección. Hay una porción del electorado que reivindica muchas de las políticas ejecutadas en la década anterior, y hasta el Gobierno se ha mostrado dispuesto a rescatar algunas de ellas (como lo demuestra la reposición parcial de los feriados puente que votó ayer el Congreso). Lo que sí parece haber encontrado un límite, en términos de tolerancia social, es la corrupción.

Cristina Kirchner reconoció en sus apariciones públicas más recientes que en su gobierno hubo actos ilícitos innegables. Pidió que no se juzgue al todo por una parte, lo cual es lógico, aunque también cabe decir que la ex presidenta no solía respetar ese argumento cuando empuñaba la crítica. Pero el procesamiento de tantos de sus ex funcionarios (con Julio De Vido sentado en el banquillo por la tragedia de Once, por mencionar solo el último) la han forzado a arriar cualquier intento de defensa. De todos modos, hay un elemento que en su gestión nunca estuvo presente: nunca hizo investigar los hechos que hoy reconoce.

Quien trate de evaluar el momento actual, en el que sindicalistas como Omar "Caballo" Suárez y Juan Pablo "El Pata" Medina fueron detenidos por ejercer actividades extorsivas y tener un patrimonio incompatible con la actividad gremial, lo primero que deben anotar es que tal vez no haya una embestida a fondo, pero lo que sí desapareció es el paraguas.

En la CGT no perciben que esto sea parte de una embestida antisindical, aunque saben que hay algunos otros colegas en la mira, de esos que entran en la categoría de "impresentables". Mauricio Macri reiteró ayer que su gobierno no tolerará "comportamientos mafiosos". No se trata de un "vamos por todos", sino de un bisturí más selectivo.

Así como el caso Odebrecht -cuya resolución en la Argentina está lejos de ser inminente- es la señal que expresa el cambio de época para el sector empresario, acompañado por la ley que permitirá castigar a las compañías por cometer actos de corrupción, todas las organizaciones o instituciones que sientan que algunos de sus miembros está alcanzado por la advertencia presidencial pueden asumir que tendrán alguna baja. Un día es un sindicalista, otro un ex funcionario, un policía, un juez o un hombre de negocios. Tal vez no sea un cambio de época. Pero es un síntoma que expresa que algo del pasado está quedando atrás.