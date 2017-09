Cristina admitió que hubo "hechos de corrupción" durante su gobierno

"Creo que (en mi Gobierno) hubo hechos de corrupción y funcionarios que cometieron hechos de corrupción. Es innegable. Y deben responder". La admisión de Cristina Fernández de Kirchner llegó con una aclaración, una solapada crítica a la administración de su sucesor Mauricio Macri, añadiendo que nunca blanqueó "plata negra".

La expresidente volvió a brindar una entrevista, la tercera en esta campaña como candidata a senadora de Unidad Ciudadana, esta vez al diario español El País, en la que admitió "hechos de corrupción" durante sus mandatos, al ser consultada por varios de sus ex funcionarios hoy presos, pero acotó que "tachar a todo un Gobierno de corrupción por unos funcionarios, no". "No creo que haya ningún Gobierno en el mundo exento de funcionarios que cometan corrupción", sentenció.

Enseguida apuntó contra Macri. "Yo no blanqueé plata negra, el que lo hizo es el hermano del Presidente (por Gianfranco Macri). Y su amigo del alma (el empresario Nicolás) Caputo, también blanqueó 35 millones. Contratista del Estado. Este Gobierno ha tomado el Estado como plataforma para ayudar a sus empresas familiares".

En otro tramo, Cristina Kirchner volvió a insistir que no quería postularse este año por una banca en la Cámara alta por la provincia de Buenos Aires. "La candidatura no fue una decisión personal, sino colectiva", aclaró, antes de agregar que "había una representación política vacante y había que ponerle un freno al Gobierno y al ajuste". En ese sentido, la ex Jefa de Estado subrayó que "hubiera preferido no tener que presentarme", aunque opinó que en el país "los dirigentes políticos no tienen sucesores" ni "se pueden transferir los votos" porque "eso es un concepto monárquico". "No estoy para ganarle a un ex ministro de Macri, sino a una política. Reducirlo a una pelea con un ministro es injusto para (su contrincante de Cambiemos, Esteban) Bullrich. Sé las condiciones adversas contra las cuales voy", planteó. Con vistas a las elecciones del 22 de octubre, Cristina Kirchner afirmó que "no es un problema si pierdo o si gano", y consideró que "en esta elección de medio término la lectura es que la mayoría no está de acuerdo con esta política económica".

También fue consultada sobre si tiene temor de ir presa: "Con este Gobierno cualquiera puede terminar en la cárcel", resaltó, de nuevo recordando el caso del joven detenido un mes por un tuit. "Todos estamos obligados a rendir cuentas, pero que cataloguen a mi Gobierno como una asociación ilícita, o que mi familia es una asociación ilícita es demasiado. Hay una clara maniobra de persecución política", consideró la postulante de Unidad Ciudadana.

Además, cuando fue consultada sobre por qué nunca presentaron como abogados, tanto ella como Néstor Kirchner, un habeas corpus en favor de algún desaparecido, la ex mandataria respondió: "Porque vivíamos en Santa Cruz y allí no había desaparecidos".