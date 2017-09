Cristina ya hizo más visitas que antes de las PASO

Cristina Fernández de Kirchner le está poniendo el hombro a este tramo de la campaña: a poco menos de un mes de las generales de octubre, la candidata a senadora de Unidad Ciudadana ya realizó un 50% más de actividades que antes de las PASO. Desde que el recuento definitivo le dio un pírrica victoria por el 0,21% en las primarias del 13A frente a su contrincante de Cambiemos, Esteban Bullrich, la ex Presidenta realizó 15 desembarcos a distritos bonaerenses, cuando antes había visitado una decena.

En UC no adjudican la "campaña full" a la pérdida de su condición de favorita, de la que sí disfrutaba en la previa de las primarias. "Siempre estuvo previsto que sería más intenso este tramo", explicaron. Si bien es cierto que su mayor presencia no sólo es territorial: también mediática, volviendo a brindar entrevistas (ver aparte).

No obstante, hasta ahora, el kilometraje sigue siendo superior en la primera campaña del año, en realidad porque su lanzamiento, el 14 de julio, lo hizo en Mar del Plata. Para este tramo, explicaron en su think tank del Instituto Patria, la ex Jefa de Estado se abocará al Conurbano, donde mejor mide, mientras que el resto del mapa provincial será caminado por sus compañeros de boleta, comenzando por el postulante a senador Jorge Taiana (fue a Tres Arroyos y Bahía Blanca). Si bien a La Feliz está previsto que vuelva antes del 13O, según la agenda provisoria, la ciudad balnearia forma parte del itinerario del candidato a diputado Daniel Scioli, ya que durante su gobernación la pintó (metafórica y literalmente) de su naranja característico.

El tour pre-PASO de Cristina Kirchner incluyó Lincoln, donde visitó un tambo; La Matanza, Moreno, Quilmes, su casa de Recoleta donde recibió a estudiantes secundarios; Malvinas Argentinas, Almirante Brown, Merlo, y un cierre regresando a los pagos de Fernando Espinoza. Un total, contando la ida y la vuelta, de 2030 kilómetros recorridos.

Antes del lanzamiento formal de la campaña para octubre, la ex Presidente volvió a la ruta. Empezó el 25 de agosto yendo a Lomas de Zamora a ver a los intendentes de la Tercera sección electoral y siguió al día siguiente en Merlo con los alcaldes de la Primera. Continuó con La Plata, Lanús, Exaltación de la Cruz, Escobar, Avellaneda, regresó a la capital provincial, e Ituzaingó.

Desde el relanzamiento del domingo 17 en Florencio Varela, pasó por Berazategui, visitó a Osvaldo Bayer en su casa de Belgrano, la redacción de Infobae, Lomas de Zamora, Ezeiza, Punta Lara, para celebrar un tardío Día de la Primavera, y ayer en Esteban Echeverría. Representa un total de 1196 kilómetros.

Una lástima que no hay una tarjeta de viajero electoral para sumar puntos.