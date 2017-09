BID financia u$s 350 millones para la Villa 31

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) otorgará líneas de crédito por u$s 550 millones para obras en en barrios humildes de la Ciudad y las provincias del norte del país, informó el Ministerio de Finanzas.

El primero de los préstamos apunta a las mejoras de las condiciones de vida, inclusión social y educativa en el Barrio 31 de la Ciudad aumentando el acceso de niños y adultos a la educación con tres escuelas nuevas.

Esto tendrá financiamiento por u$s 250 millones y un primer préstamo individual de u$s 100 millones. Además, cuentan con un aporte local de u$s 62,5 millones y u$s 25 millones, respectivamente.

El programa también apoya el traslado del Ministerio de Educación de Buenos Aires a esa zona de la Ciudad.

El segundo de los préstamos, por u$s 200 millones estar destinado a iniciar las obras de ampliación de la cobertura de agua potable y desagüe cloacal, optimizar las condiciones ambientales, de sanidad e higiene a través del tratamiento de aguas residuales y mejorar la gestión de los operadores del servicios en las provincias de Catamarca, Chaco, Corrientes, Formosa, Jujuy, La Rioja, Misiones, Santiago del

Estero, Salta y Tucumán.

En este caso, el aporte local ser de u$s 70 millones.

Las obras incluyen proyectos de extracción de agua subterránea y captación de agua superficial, plantas potabilizadoras, acueductos, redes de distribución, estaciones de bombeo con sus equipamientos, redes cloacales, colectores principales y secundarios, plantas y/o sistemas de tratamiento de líquidos y obras complementarias.