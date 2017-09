Turner lanza Gloud en Argentina, un Netflix pero de videojuegos

El grupo Turner acaba de anunciar que lanzará Gloud en nuestro país y en Chile. Se trata de una suerte de Netflix, pero dedicado de los videojuegos, un proyecto que muchos han querido poner en marcha pero que todavía no termina de afianzarse debido fundamentalmente a problemas de velocidad de internet .

Gloud todavía no está en funcionamiento, pero en breve se tendrá su versión beta, a la cuál se podrá acceder llenando un formulario de registro. Posteriormente se cobrará un feed mensual, que rondará seguramente los u$s 10.

"Gloud llega para revolucionar el mundo del entretenimiento y ofrecer videojuegos a todo el público de un modo simple, económico y accesible. De la misma manera en que escuchas música, mirás series o películas vía streaming y on demand, ahora puedes jugar a tus videojuegos favoritos donde quieras y cuando quieras desde nuestra plataforma. Lo único que necesitas es una computadora con conexión a internet capaz de reproducir videos online en HD", afirman desde la compañía.

Es decir que los usuarios podrán jugar desde una PC casi sin importar los detalles técnicos de la misma. Alcanzará con tener un mínimo de 6 MB de internet para utilizar títulos de última generación a 720p y 30 FPS estables. "No importan las características técnicas de tu equipo ya que todo el procesamiento se realiza en nuestros servidores en la nube, listos para darte una experiencia en tiempo real. Vas a poder guardar tus partidas online, invitar a tus amigos a tu casa para jugar partidas con vos, crear distintos perfiles y muchas cosas más que te van a sorprender", remarcan en el sitio.

El servicio es similar a lo que ofrece Sony con Playstation Now, que permite entretenerse con su catálogo de juegos Playstation en PC e incluso en televisores. Sin embargo, Gloud tiene una ventaja: apuesta a Latinoamérica y requiere una velocidad de conexión baja.

Se puede jugar con teclado y mouse, y con todos los gamepads/joysticks soportados (Logitech 710 y 310, Xbox 360, PS4 y Xbox One).

En principio, la plataforma tiene disponibles videogames como "Badland: Game of the Year Edition"; "CastleStorm"; "Dead Island Definitive Edition"; "Dirt Rally"; "Grid Autosport Complete"; "Kick Beat; Mark McMorris Infinite Air"; "One Finger Death Punch"; "Saints Row IV"; "Sleeping Dogs: Definitive Edition"; "SteamWorld Heist"; "Superhot"; "The Purring Quest"; "Tomb Raider"; "Toybox Turbos"; "Trine 1" y "Trine 2", muchos de los cuales forman parte del mundo Warner (otros son independientes), aunque prometen incrementar la cantidad y calidad con el tiempo.

En la actualidad existen varias formas de jugar online, sin embargo son diferentes entre sí.

Una de ellas por ejemplo es Steam, que permite acceder a juegos gratuitos pero fundamentalmente funciona con la opción de comprarlos de a uno. Nació en septiembre de 2003 de la mano de Valve. Actualmente cuenta con más de 3000 juegos disponibles y 75 millones de cuentas de usuario activas.

Otra es GeForce Now, que tiene una suscripción de unos u$s 10 y también permite pagar u$s 25 por 20 horas de juego.