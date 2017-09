Colocaron u$s 700 millones en Letes: la demanda más que triplicó lo ofertado

Con mucha demanda inversora, el Gobierno nacional logró colocar u$s 700 millones de letras del Tesoro. Según informó el Ministerio de Finanzas, la emisión se realizó en dos tramos, de 224 y 364 días.

El comunicado oficial consignó que el total de la licitación se destinó a refinanciar vencimientos del mismo instrumento.

Finanzas precisó que se adjudicaron u$s 350 millones a 224 días, o sea en letras que pagarán 11 de mayo de 2018 y los u$s 350 millones restantes para la reapertura de las Letras del Tesoro a 364 días, que el inversor terminará capitalizando recién el 28 de septiembre del año que viene.

A partir de la recuperación del tipo de cambio en las últimas ruedas, fueron más los inversores que se volcaron a este tipo de instrumento dolarizado, especialmente los del plazo más corto.

La cartera de Caputo explicó que el monto total de las órdenes recibidas para la licitación de Letras del Tesoro alcanzó un valor nominal de u$s 2.375 millones, 3,4 veces más que lo ofertado, distribuidos en u$s 1.718 millones para la Letra a 224 días y u$s 657 millones para la Letra a 364 días. En total, se recibieron 4.075 órdenes de compra.

Para María Laura Segura, de Grupo SBS: "Hubo mucha renovación al vencimiento, porque el dólar subió lo suficiente como para convalidar la decisión de estar dolarizado, pero no tanto como para hacer atractivo pasarse a pesos", afirmó.

Por su parte, Nery Persichini, de MB Inversiones señaló: "El Gobierno encuentra apetito por activos en dólares en el mercado local, y lo canaliza emitiendo Letes para completar su programa financiero de este año. Al mismo tiempo, los inversores encuentran en las Letras del Tesoro la alternativa más conservadora, que sólo trae aparejado consigo el riesgo de la falta de liquidez".

Para el economista, una opción más eficiente para estos inversores conservadores podría ser apostar "Por bonos dolarizados que vencen en 2020 y 2024, que ofrecen una tasa de 4,5% o 5%, y al no tener una duration tan larga, permite hacerse de la liquidez más rápidamente".