Comenzó el juicio a Julio De Vido por la tragedia de Once

El juicio oral contra el exministro de Planificación Federal y actual diputado kirchnerista, Julio De Vido, comenzó esta mañana en los tribunales federales de Comodoro Py, en el barrio porteño de Retiro.

El Tribunal Oral Federal 4 inició a las 9.40 la audiencia del juicio que también tiene en el banquillo al exministro y al exjefe de la Unidad de Renegociación y Análisis de Contratos de Servicios Públicos, Gustavo Simeonoff.

Los exfuncionarios están acusados de los delitos de estrago culposo agravado y administración fraudulenta, delitos que pueden ser castigados hasta con 11 años de prisión, por la tragedia ocurrida en 2012 en la estación de trenes de Once con un resultado de 51 muertos.

El Tribunal resolvió ayer que haya dos grupos de querellantes en vez de los cuatro iniciales. Por disposición de los jueces Néstor Costabel, Pablo Bertuzzi y María Gabriela López Iñiguez, las querellas representarán a los familiares de las víctimas y a los sobrevivientes.

La defensa de De Vido anticipó esta mañana, a través de un comunicado de prensa, que denunciará ante el Tribunal Oral Federal la "utilización impropia del derecho penal del Estado de Derecho", en el marco de un proceso que "lesiona un conjunto de garantías constitucionales".

En tanto, Gregorio Dalbón, abogado de un grupo de familiares de víctimas de la tragedia ferroviaria de Once, aseguró hoy que si Julio De Vido es culpable “tiene que ir a la cárcel”.



“De Vido es De Vido, un ministro del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Y a Cristina la defiendo en las causas por difamación, no por corrupción. Acá, el que decide y el que manda en cuanto a mi profesión soy yo, no Cristina. No me ha dicho nada, y no le permitiría que me diga nada. Es una clienta y punto. De todas formas, De Vido no es Cristina, acordate lo que te digo”, subrayó.



En declaraciones a radio Delta, el abogado recordó que fue su querella la que impulsó el juicio al exfuncionario y que fue el juez Claudio Bonadio el que lo sobreseyó en primera instancia.

Por eso, aseguró, lo llena “de orgullo” que De Vido sea juzgado desde hoy por su responsabilidad en el incidente en el que murieron 51 personas.



En ese sentido, afirmó que si las pruebas indican que es culpable, el exministro kirchnerista “tiene que ser condenado e ir a la cárcel, como cualquier persona que va a un debate oral”, aunque dijo que “condenar o absolver de antemano no es justo porque sería prejuzgar”.

Para las audiencia de hoy el Tribunal convocó a 84 testigos, aunque se prevé que muchos podrían ser desistidos a lo largo del juicio, que se extenderá hasta el primer semestre del 2018, según estimaron fuentes judiciales.