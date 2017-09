Dalbón: si De Vido es culpable de la tragedia de Once “tiene que ir a la cárcel”

Gregorio Dalbón, abogado de un grupo de familiares de víctimas de la tragedia ferroviaria de Once, aseguró hoy que si el ex ministro de Planificación Julio De Vido es culpable “tiene que ir a la cárcel”, aunque lo diferenció de la ex presidenta Cristina Kirchner, a quien también representa en distintas causas por difamación.



“De Vido es De Vido, un ministro del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Y a Cristina la defiendo en las causas por difamación, no por corrupción. Acá, el que decide y el que manda en cuanto a mi profesión soy yo, no Cristina. No me ha dicho nada, y no le permitiría que me diga nada. Es una clienta y punto. De todas formas, De Vido no es Cristina, acordate lo que te digo”, subrayó.



En declaraciones a radio Delta, el abogado recordó que fue su querella la que impulsó el juicio al ex funcionario y que fue el juez Claudio Bonadio el que lo sobreseyó en primera instancia.



Por eso, aseguró Dalbón, lo llena “de orgullo” que De Vido sea juzgado desde hoy por su responsabilidad en el incidente en el que murieron 51 personas.



“El que más buscó a De Vido de todos los querellantes fui yo personalmente, cuando Bonadio le permitió ser querellante en la causa. El que lo echó a patadas del juicio de Once fue mi querella. Hoy, después de cinco años, logramos que De Vido sea juzgado, nos conmueve y nos llena de orgullo. Espero que las víctimas tengan rápidamente justicia”, sostuvo.



En ese sentido, afirmó que si las pruebas indican que es culpable, el ex ministro kirchnerista “tiene que ser condenado e ir a la cárcel, como cualquier persona que va a un debate oral”, aunque dijo que “condenar o absolver de antemano no es justo porque sería prejuzgar”.



“Quisimos llevar a De Vido al juicio donde fue condenado (Juan Pablo) Schiavi, y el que no lo permitió fue Bonadio, que lo sobreseyó. Siempre quisimos que De Vido esté en el juicio. El máximo responsable político era Julio De Vido”, añadió.