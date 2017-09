Amplían emisión de Letras del Tesoro por u$s 350 millones

El Ministerio de Finanzas publicó hoy en el Boletín Oficial la resolución 178-E/2017 a través de la cual oficializa la licitación de dos series de Letras del Tesoro (LETES) por un monto total de 700 millones de dólares.



El artículo 1º de la norma amplia la emisión de las Letras del Tesoro Nacional en dólares a un plazo de 364 días, con vencimiento el 28 de septiembre de 2018, por u$s 350 millones, que habían sido emitidas originalmente el 12 de septiembre pasado.



En tanto, el artículo establece la emisión de nuevas Letes a un plazo de 224 días, con vencimiento 11 de mayo de 2018, por un valor nominal de otros u$s 350 millones.



La emisión del nuevo instrumento de deuda pública se concretará el próximo viernes 29 de septiembre, será a cupón cero (a descuento) y su amortización se pagará íntegra a su vencimiento.



Según precisó días atrás el Ministerio de Finanzas, el precio de suscripción para las Letes a 224 días será de u$s 982,81 por cada 1.000 de valor nominal, lo cual representa una tasa nominal anual de 2,85%.

