El valor del sello PJ: Cristina recibirá la mitad de fondos oficiales que Randazzo

Le costó muy caro a Cristina Fernández de Kirchner tirarle el PJ por la cabeza a Florencio Randazzo: tal vez no en términos electorales, considerando los resultados del 13A, pero al competir sin el sello partidario se perdió poco más de $ 53 millones. Eso es lo que el Cumplir de su ex ministro del Interior y Transporte recibirá este año en total en fondos oficiales para afrontar la pasada campaña de las PASO y la actual de las próximas generales del 22O. Para costear su postulación 2017, la ex Presidenta recibirá menos de la mitad: unos $ 26 millones.

La Dirección Nacional Electoral informó ayer en su web la distribución de los aportes, que transferirá el Ministerio del Interior, a los cinco frentes que sortearon las primarias y se enfrentarán en los futuros comicios en la provincia de Buenos Aires. El más beneficiado volvió a ser el postulante justicialista.

Con dos partidas de $ 4.223.734 para cada alianza para imprimir sus juegos de boletas, tanto de Senadores como Diputados, el resto de los fondos surgen de una fórmula que calcula el 50% en partes iguales y el resto en proporción a los últimos resultados electorales. De esta forma, el Frente Justicialista (PJ) recibirá $ 36.900.203 para gastar para las generales, lo que representa un 29% de la torta de $ 124.617.452 que transferirá el Gobierno a todos los competidores bonaerenses de octubre. Si a ese dinero se le suman los $ 16.264.951 que el espacio randazzista ya recibió para las PASO, se llegan a unos envidiables $ 53.165.154 sólo de fondos estatales, sin contar las eventuales donaciones privadas.

Para ponerlo en perspectiva, la campaña más costosa de las primarias fue la de Cambiemos con la postulación de Esteban Bullrich por un valor de poco más de $ 29 millones.

Para los comicios que se aproximan, precisamente el segundo lugar en el ranking del reparto es para el oficialismo: recibirá el 21% del total, unos $ 26.101.717 ($11,6 millones para gastar en la categoría de Diputados, con Graciela Ocaña a la cabeza; $ 5,9 millones para Senadores; y el restante para boletas). Con lo que ya percibió en las PASO, a Cambiemos se le habrá depositado al final un total de $ 37.236.694.

En tercer lugar figura el 1País de Sergio Massa y Margarita Stolbizer. En las próximas semanas recibirá $ 24.372.595 ($ 7.109.618 para la Cámara baja, $ 8.815.508 para la alta, y el resto para impresiones). Es un 19,5% del total. Para todo el proceso electoral 2017, el espacio del líder renovador terminará cobrando unos $ 34.841.700.

A poco del último puesto de la tabla, a la debutante Unidad Ciudadana le corresponden ahora $ 18.690.910 (es el 15%) para las generales; que sumados a los $ 7.857.480 de las PASO, equivalen a $ 26.548.390 (incluyendo los gastos de impresión) para financiar la postulación de la ex Presidenta este año. Los fondos públicos son de vital importancia: en el balance financiero de las primarias, cuando era catalogada de favorita, la fuerza de Cristina Kirchner declaró muy pocos aportes privados con respecto a Cambiemos.

Finalmente, por escaso margen, el quinto lugar del reparto es para el Frente de Izquierda que encabeza Néstor Pitrola: A los $ 7.777.443 de las primarias, se le transferirán otros $ 18.552.025, lo que equivale a un total de $ 26.329.468, casi $ 219.000 menos que Cristina Kirchner.