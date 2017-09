En plena campaña, giran $ 330 millones extra para difundir actos de gobierno

La campaña está a pleno en la Provincia de Buenos Aires, con los dirigentes de los diferentes espacios políticos recorriendo los distritos. Cambiemos no es la excepción y, con el presidente Mauricio Macri y la gobernadora María Eugenia Vidal como banderas a la caza de votos, matiza gestión con proselitismo transitando los principales puntos bonaerenses donde los resultados en las PASO no fueron positivos.

Pero los gastos de campaña involucran también el uso de fondos previstos para prensa y difusión de actos de Gobierno, que dependen de la Secretaría de Comunicación Pública, y que se aceleraron en un 109% desde que comenzó el año, pasando de

$ 2135 millones iniciales a $ 4460 millones a la fecha. En las últimas horas, a menos de un mes para las legislativas, al programa 19 de la Jefatura de Gabinete se le inyectaron otros $ 330 millones.

Entre las múltiples funciones que tiene el programa, sobresale "difundir las actividades del sector público nacional y de los actos del Estado, con el objeto de garantizar el derecho de la población a estar informada". Tras un 2016 sin retoques, con un gasto apenas inferior incluso a lo presupuestado, la partida de 2017 tuvo un aumento exponencial, duplicándose. De los

$ 2135 millones originales, a mediados de año se aumentó el gasto en el sector hasta $ 4130 millones. Esta semana, se le volvieron a girar otros $ 330 millones, de acuerdo a los datos de la Secretaría de Hacienda.

En el electoral 2015, último año del kirchnerismo en el poder, el aumento de la pauta oficial también fue muy importante. Se habían previsto $ 1203 millones para el programa, que terminaron siendo $ 2598 millones luego de varias reasignaciones de partidas. Fue una constante del gobierno anterior estirar los fondos al sector, durante toda la gestión, pero en especial en el segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner.

Como parámetro, en 2003, cuando asumió Néstor Kirchner la Presidencia, se preveía un gasto de $ 46 millones para el sector, medido en dólares, unos u$s 16 millones de la época. Cuando terminó el tercer mandato del Frente para la Victoria en 2015, con una economía con cepo y un dólar a $ 9,78, los fondos del mismo programa equivalían a u$s 266 millones anuales. Al dólar actual, de $ 17,87, serían unos u$s 249 millones que desembolsa el Estado.

En el caso del kirchnerismo, los logros de gestión también se promovían a través del Fútbol para Todos, que desde su creación en 2009, y hasta 2015, recibió fondos por $ 8000 millones. En el último año de gestión, el gasto en ese programa fue de $ 1775 millones, que se añadieron a los fondos desembolsados en pauta oficial.

Macri, junto con empresarios y tres provincias en la mira

En tanto, Macri continúa liderando la campaña en la provincia de Buenos Aires, participando de actividades en municipios como Quilmes, Lanús y Lomas de Zamora, donde Cambiemos perdió en las últimas PASO. Pero también la expandirá al resto de las provincias, ya que el viernes viajará a hacer campaña a La Rioja, San Luis y Mendoza.

Hoy, el mandatario tendrá agenda completa en la residencia de Olivos, destacándose el encuentro que a partir de las 10 mantendrá con representantes de 100 empresas que asumieron el compromiso de invertir en políticas de investigación y desarrollo. Luego, el Presidente tendrá reuniones de coordinación de Gobierno y de seguimiento con los ministerios de Producción y Transporte.