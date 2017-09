Tag Heuer baja precios en el país para retener clientes que compran en el exterior

La firma de relojes suizos Tag Heuer volvió a abrir un local en Argentina y lo inauguró con una decisión importante: vende sus relojes al mismo precio que en el resto del mundo, para que sus clientes opten por comprarlos en el país y no en sus viajes al exterior como los responsables de la firma observan que ocurre en los últimos años.

Sucede que muchas marcas de lujo internacionales dejaron la Argentina ante la imposibilidad de importar sus productos por trabas aduaneras o porque los precios a los que debían venderse localmente (impuestos y altos costos mediante) le quitaban competitividad. Los consumidores de alto poder adquisitivo que compran este tipo de marcas viajan, y no dudan en traerlos del exterior.

Según explicó a El Cronista Christian Weissbach, Presidente de la División Relojes y Joyas de LVMH para Latinoamérica y el Caribe, en la nueva boutique que la firma inauguró en el Shopping Dot ayer, el precio de los relojes es igual al que se consiguen en todos los locales del mundo. "Puede haber pequeñas diferencias inferiores a 3%", aseguró.

"Para igualar los precios, toda la cadena resigna márgenes", detalló Ignacio Abella, Gerente de Operaciones de Darssa, la distribuidora de TAG Heuer en Argentina. Solo por impuestos aduaneros, aseguró, se paga un 56% del valor del reloj.

Los ejecutivos coincidieron en que si bien la marca nunca se fue de la Argentina, su presencia y catálogo se habían reducido en los últimos años como consecuencia de las trabas para importar pero no por una reducción en la demanda. "Tag Heuer es una marca aspiracional y nuestros clientes pertenecen a un segmento de alto poder adquisitivo que sigue comprando, si no es en el país lo hace en el exterior", reconoce Abella.

Los relojes Tag Heuer cuestan entre u$s 1500 y u$s 20.000. Tienen todas las certificaciones de la relojería hecha en suiza, incluso para el nuevo modelo que la marca presenta en el país que es el primer smart watch con esas características de diseño y fabricación. Es el TAG Heuer Connected Modular 45, estéticamente similar a los tradicionales de la marca pero con la conectividad de los más innovadores del mercado. Fue desarrollado en colaboración con Intel y Google y es hermético hasta 50 metros. Cuenta con GPS, un sensor NFC para realizar pagos, una pantalla AMOLED de alta definición y una amplia selección de esferas TAG Heuer que pueden personalizarse sin restricciones. Su valor comienza en los u$s 2000 y dependiendo del material de su correa (que es intercambiable con un sistema de imán) llega a los u$s 2800 cuando se trata de titanio.

Según Weissbach, la marca apuesta a la Argentina como un mercado importante en la región. "Muestra de esto es que estamos reinaugurando esta boutique que en 2009 fue la primera en Latinoamérica y simboliza la fuerte conexión entre la marca y Argentina", dijo.

Hoy, TAG Heuer es parte de LVMH, el primer grupo de lujo del mundo, con más de 170 boutiques.