Once jugadores de la Selección armaron equipo para tener edificio propio en Punta del Este

En la parada 17 y media de la Mansa, en Punta del Este, se armará un interesante "picado" de fútbol a fin de año. Será cuando en diciembre se entregue e inaugure el edificio que está hoy en plena construcción en ese lugar, desarrollado por 11 inversores argentinos que forman un plantel completo de fútbol, e incluso uno de muy alto rendimiento. Sucede que el grupo inversor está exclusivamente compuesto por jugadores de la selección argentina, que parece compensar los magros resultados en las eliminatorias para el mundial de Rusia 2018 con buenas inversiones en Real Estate. Los asesora un promotor privado también ligado al ambiente futbolístico argentino, manager de jugadores actualmente radicado en España y ahora líder del emprendimiento.

En el mercado esteño fueron muchos los rumores sobre quienes integran el grupo, dado que todos prefieren que sus nombres no trasciendan. Pero según pudo saber El Cronista de fuentes cercanas al proyecto, entre los que forman el plantel inversor están por ejemplo, Ever Banega y Angel Correa. Había trascendido que Paulo Dybala y Javier Pastore se encontraban entre los 11 compradores pero fue desmentido. Lo mismo sucedió con Lionel Messi, a quien no se le registran inversiones en suelo uruguayo y con Ezequiel Lavezzi, el ex integrante de la selección que en cambio de optar por este tipo de desarrollos en altura está construyéndose su propia casa en la tranquila zona de José Ignacio.

El nuevo edificio -que empieza a señalarse como el de la Selección argentina- tiene cinco pisos, con cuatro departamentos en cada uno. Lo lleva adelante Jofi Construcciones, encabezada por el empresario Jorge Figueredo. Se encuentra en la calle Tomás Navarro, en la parada 17 y media de la playa Mansa, y ya tiene adjudicados todas las unidades. Es decir, no hay inmobiliaria que revenda o haya sido convocada para alquilar, por lo tanto no habrá propietarios que no hayan vestido la camiseta argentina de fútbol.

La experiencia de los operadores inmobiliarios de la zona indica que los jugadores tienen ese tipo de departamentos en Punta del Este para pasar las fiestas de fin de año y algunos días del verano, y luego los prestan para familiares. Sería el caso de este nuevo edificio en el que estarán prácticamente concentrados en diciembre, como antes de un partido.

El desarrollo inmobiliario de la selección de fútbol es uno de los más de 35 que se encuentran en plena ejecución en la costa uruguaya de inversores argentinos. Serán casi u$s 800 millones los que se calculan que llegarán este año a Punta del Este y sus alrededores, de capitales nacionales destinados a emprendimientos en ese país.

Según los registros de la intendencia uruguaya de Maldonado, hay en total 37 propuestas presentadas por casi un millón de metros cuadrados, que además de los u$s 800 millones comprometidos para este año sumarán u$s 1000 millones más en los próximos, a medida que las obras avancen.