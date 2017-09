Petroleras podrían invertir 2% del PBI en Vaca Muerta, pero alertan por los costos

El postergado desarrollo de la Argentina podría alcanzarse en base a un "proyecto nacional" en torno a Vaca Muerta. Esa es la idea que ayer expuso Carlos Ormachea, presidente y CEO de Tecpetrol, en la XI Exposición Argentina Oil & Gas (AOG), en La Rural.

En una serie de conferencias denominada "Encuentro con los CEOs", en la que compartió panel con Germán Macchi, Country Manager de Argentina de Pluspetrol, y Horacio Turri, Director Ejecutivo de E&P de Pampa Energía, Ormachea definió que se necesita una reducción drástica de los costos logísticos para aprovechar esta oportunidad.

El panorama que trazó el ejecutivo del brazo petrolero de Techint quedó en el medio del optimismo y la cautela. "El desarrollo de Vaca Muerta es la chance más importante de la industria petrolera en los próximos 10 años. Estamos frente a un recurso abundante y de calidad, que se puede convertir en un driver de inversión, crecimiento y empleo", explicó. "Si logramos hacer realidad esto, el sector invertirá entre 1-2% del PBI durante muchos años", se entusiasmó.

Pero no todas son rosas, menos en un país que supo de oportunidades perdidas. "La formación neuquina está en un lugar lejano y el transporte de los materiales tiene un impacto importante, en especial en Argentina. Una tonelada de arena para la fractura hidráulica en los pozos (el cuestionado fracking, que se utiliza hace décadas en la industria) cuesta u$s 260. De esto, solamente u$s 60 es para retribuir a la producción de arena y los restantes u$s 200 corresponde a la logística", desarrolló Ormachea.

Atacar la logística, en otras palabras, es pedirle al Estado que desembolse miles de millones de dólares en el tren que una Vaca Muerta con el puerto de Bahía Blanca, mejorar el estado de las rutas de Neuquén, tarea que la gobernación local tiene un poco atrasada, y afectar fuertemente los intereses de los sindicatos de camioneros y de la construcción, dos de los más fuertes del país.

Para Ormachea, los problemas que enfrenta el sector en los yacimientos no convencionales neuquinos se pueden solucionar con mayor productividad, una menor carga fiscal y seguir bajando los costos laborales. A eso apuntó el acuerdo sindical que se logró con los sindicalistas petroleros Guillermo Pereyra (privados) y Manuel Arévalo (jerárquicos).

Tecpetrol fue la compañía que este año movió el avispero en Vaca Muerta, con un anuncio de inversión de u$s 2300 millones en el campo Fortín de Piedra hasta 2019 para producir gas. Sin embargo, levantó casi todas sus operaciones en la Cuenca del Golfo San Jorge, en Chubut, y su extracción de petróleo cayó cerca de 30% en lo que va del año. "Ya tenemos seis meses en Fortín de Piedra. En 2018 vamos a agregar 5 millones de metros cúbicos por día (MMm3/d) a nuestra oferta y en dos años vamos a producir unos 10 MMm3/d", contó.

Macchi, de Pluspetrol, continuó el sendero trazado por Ormachea. "Los mega-yacimientos ya fueron descubiertos. Tenemos que estar atentos a los precios, la productividad y los costos para que este negocio se pueda sostener. El gas y las energías renovables son los que más ganarán mercado hasta 2035", analizó.