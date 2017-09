Subió un punto la brecha entre ricos y pobres

En el segundo trimestre del año, los ingresos del conjunto de la población avanzaron por encima de la inflación, pero algunos tuvieron mejoras más significativas que otros, ya que se deterioró el indicador que mide la desigualdad y subió un punto la distancia entre los ingresos del 10% de la población adinerada y el 10% más pobre, los que alcanzaron a ser 17 veces mayores.

Alrededor de la mitad de los trabajadores del país perciben ingresos que no superan los $ 10.000 pesos mensuales, informó ayer el Indec al dar a conocer los datos de Distribución del Ingreso correspondientes al segundo trimestre del año. En base a estos datos, el 10% de los que más ganan explican el 30,5% del total de los ingresos; mientras que el 10% más pobre percibe el 1,4% de la masa salarial total.

Durante el segundo trimestre del año, el Coeficiente de Gini fue de 0,428 puntos, frente al 0,427 de igual período del año pasado. El Coeficiente de Gini marca mayor equidad en el ingreso cuando tiene a cero.

Del informe surge que los ingresos del 10% de la población más adinerada resultó 17 veces mayor que el que percibió el 10% más pobre, lo que implicó un crecimiento en la desigualdad, debido a que hace un año atrás la relación era de 16 veces mayor.

De acuerdo con un estudio realizado por Ecolatina, la clase alta (20% de la población con los mayores ingresos familiares per capita) tuvo una mejora en su ingreso real de 5,3%, seguido por la clase baja (40% de la población con menores recursos), que registró una suba de su ingreso real de 4,2%. El último lugar correspondió a la clase media (40% restante de la población), cuyos ingresos tuvieron un aumento de 3,9% interanual.

Por primera vez desde la normalización del Indec, es posible realizar una comparación interanual (2º trimestre de 2017 vs 2º trimestre de 2016).

El dato más importante del comunicado del Instituto estadístico, para Ecolatina, es el que caracteriza a la población según escala de ingreso per cápita familiar. El 10% de la población de menor ingreso per cápita familiar (1 decil) percibió en promedio $ 1.200 mensuales (casi $ 1.300 según la mediana del decil). En cambio, el 10% de la población de mayor ingreso per cápita familiar percibió en promedio $ 23.560 mensuales ($ 20.000 según la mediana del decil) en el 2º trimestre de este año.