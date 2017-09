Bonos de Córdoba, Santa Fe y Mendoza lideran ranking de solvencia

Desde la llegada de Cambiemos al Gobierno las provincias emitieron en el mercado internacional casi u$s 12000 millones, u$s 7400 millones en 2016 y u$s 4500 millones en lo que va del año, sin embargo las diferencias en cuanto al riesgo de cada bono son muchas. Por eso es que en Allaria Ledesma idearon un ranking de solvencia, el cual deja mejor posicionadas a Córdoba, Santa Fe y Mendoza, que tienen alrededor de 100 puntos básicos por encima de los soberanos.

Entre las variables más importantes que tomó la sociedad de bolsa para crear el ranking están el resultado primario y el ingreso de fuentes federales, ambos sobre ingresos totales. Mientras que el resto de las provincias presentan un resultado primario negativo, el de Córdoba es de 4%, el de Mendoza 1% y el de Santa Fe 0%. En tanto, la relación de dependencia del estado es del 47%, 50% y 45%, respectivamente.

"En Allaria nos encontramos con bonos provinciales en dólares con rendimientos superiores a los bonos del Gobierno Nacional, pero con poca información para comparar qué provincias eran más solventes. Con la idea de seleccionar aquellos bonos que creemos que pueden subir de precio, desarrollamos un indicador de solvencia fiscal que arroja una calificación que es directamente comparable con el resto de las provincias, y resultó muy útil a la hora de seleccionar los mejores bonos provinciales", comentó Marcelo Elbaum, gerente de Negocios Institucionales de Allaria Ledesma.

En esa línea, señaló que si bien en este momento el spread entre bonos provinciales y el Gobierno Nacional no se encuentra en máximos, consideran que se puede aumentar el retorno de la cartera sin aumentar desmedidamente el plazo de la misma, con los riesgos que conlleva. "Es bueno tener en cuenta que los bonos provinciales tienen menor liquidez que un bono del Gobierno Nacional, y por lo tanto conviene comprarlo pensando en esperar a su vencimiento, y no comprarlo para venderlo cuando suba de precio como puede hacerse con bonos nacionales", agregó.

Por su parte, Gastón Moltrasio, gerente de inversiones de Southern Trust, opinó que lo más destacable de las provincias es su autonomía y el nivel de endeudamiento: "Hay que tener en cuenta la dependencia de los fondos del Estado nacional, no todas tienen financiación como sí lo tiene la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). También su deuda; provincias como Chubut tienen un nivel de deuda contra ingresos totales superior al 70%".

Moltrasio detalló que en Southern Trust las emisiones están separadas entre las de alta calidad; allí se encuentran CABA y las provincias de Córdoba, Mendoza, Santa Fe y Buenos Aires. En cambio, Chubut, Neuquén, Salta, Entre Ríos, La Rioja, Chaco y Tierra del Fuego se encuentran en una categoría inferior. "Se trata de emisiones de deuda nueva en el exterior. No incluimos a Jujuy porque fue muy reciente, pero probablemente se la englobe en la segunda categoría", aclaró.

En Balanz Capital, el Senior Senior Research Analyst Joaquin Olivera indicó que independientemente de lo cuantitativo, tienen en cuenta la situación política al momento de analizar la deuda. "Vemos los ratios y analizamos la parte política, dado que es necesario anticiparse a los movimientos. CABA, Córdoba y Santa Fe sería nuestro pool, las que mejor valuadas están. Y después al resto hay que mirarlas con atención. La provincia de Buenos Aires tal vez no está al mismo nivel, pero solo se encuentra unos paso por detrás. De todas formas le vemos mucho potencial, por el tamaño que tiene la provincia pero también por la la disputa por el fondo del conurbano y la alianza con el Gobierno", dijo Olivera.