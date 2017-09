Co-fundador de Bloomberg: "Macri sabe que es mejor decir las cosas como son"

Matt Winkler calcula que desde los noventa ya vino unas ocho veces a la Argentina. La última fue en 2012 y dejó la huella de las anécdotas inesperadas. "Cristina confirmó en el último minuto y me recibió en su oficina, muy imponente. Yo llegué con mi laptop de Bloomberg y terminamos mirando juntos todas las pantallas durante un buen rato. Fue casi un tutorial", se ríe. "Lo cierto es que no pudo ser más amigable. Se notaba que lo estaba disfrutando. Una reunión que pensábamos que no pasaría de un apretón de manos muy expeditivo terminó durando 40 minutos. Los que estaban con nosotros no entendían mucho lo que pasaba", relata el Co-Fundador y Editor Emérito de Bloomberg.

El recuerdo todavía lo divierte pero su mirada del legado de la ex presidenta dista mucho de la benevolencia. "La belleza de decir la verdad es que nunca tenés que cambiar la historia. Las cosas cambiaron en la Argentina. Cristina parecía pensar que la gente no podía asimilar malas noticias. Hoy el concepto es que estás mejor diciendo las cosas como son aunque duelan. La Argentina está en un momento que implica volver casi 100 años atrás, ya que finalmente debería reclamar su lugar entre los mejores países del mundo. Hoy todos están mirando lo que pasa de una forma en que hacía mucho no ocurría. La Argentina es una gran historia. Puede ser muy frustrante, es cierto. Pero una gran historia", insiste esta leyenda de Bloomberg que asegura que adoptó el moño en sus tiempos de reportero de The Wall Street Journal en Londres en los ochenta. "Era una época en la que la mejor manera de conseguir información era en un almuerzo y yo siempre fui muy desprolijo. Y como me manchaba, era caro mandar a limpiar las corbatas. Y los moños se quedaron conmigo", comparte sentado en el bullicioso y coqueto bar del Duhau.

Recién llegado a Buenos Aires y con planes de permanecer hasta el viernes (con encuentro debut con Macri incluido), Winkler es muy optimista sobre la transición. "Lo que tiene que pasar es un proceso que va a ser doloroso. Y entiendo que los argentinos ya sufrieron mucho y en muchas ocasiones. La inflación se derrumbó, es verdad. Pero todavía está arriba del 20%. Y va a llegar a 11%. Pero lo creo cuando lo veo. Pero habría que presentarlo como un campeonato de fútbol. Estamos acá, en relación a nuestros pares. Lo estamos haciendo bastante bien. Estamos ganando más que perdiendo", grafica Winkler. "Queda mucho por hacer estructuralmente. Argentina necesita una base impositiva más amplia y sustentable para empezar a atraer realmente las inversiones a largo plazo. Necesita menos controles. Menos subsidios. Dejar de emitir deuda para pagar deuda. Emitir para invertir en infraestructura. Quebrar esa tradición va a ser un gran cambio", dice este periodista que con 35 años, dos niños y uno en camino, y diez años en The Wall Street Journal decidió sumarse al negocio que había montado Michael Bloomberg (futuro alcalde de Nueva York por tres períodos), por entonces muy pequeño, con la idea de combinar la provisión de datos financieros con noticias. "La vida era muy buena entonces. Pero no quería estar demasiado cómodo. Y tuvimos razón. El crecimiento fue explosivo. En 1990 teníamos 850 terminales. Para el 99, eran 100.000".

Sobre Donald Trump, es fulminante. "Es un payaso. Y no, no sabe lo que está haciendo. Hasta ahora no ha cumplido ninguna de sus promesas de campaña y nada indica que vaya a hacerlo. Tiene una capacidad de atención muy acotada, se contradice todo el tiempo sobre todos los temas, no tiene plan estratégico. Las pocas cosas que hizo fueron órdenes ejecutivas, y fueron cuestionadas en la Justicia, como en el caso de la inmigración", lanza sin reservas.

Claramente, Janet Yellen le merece respeto. "Comunica muy bien su política", resume. Trump heredó el mejor mercado de trabajo en décadas, con más ofertas de empleo que gente buscando oportunidades. Los salarios están subiendo. Y la inflación, aunque está abajo del objetivo, va repuntando. Es necesaria una política monetaria menos relajada. Hay que pensar que estamos en el octavo año de expansión. El récord para EE.UU. es de 10 años. Si mantenés artificialmente bajas las tasas por demasiado tiempo, creas comportamientos especulativos", advierte.

Sobre la industria periodística y el negocio, Winkler recuerda: "lo más importante es la historia. Siempre. Hoy podés hacerlo a través de múltiples formatos. Video, audio, papel, la podés twittear. Pero en el centro está la historia. Esto es lo que hace Bloomberg hoy. Buscamos ser más versátiles que nunca." Winkler escribió, de hecho, un libro llamado "The Bloomberg way", algo así como la biblia de este imperio mediático global que empezó siendo un servicio de nicho. En 2015, cuando Michael Bloomberg retomó el liderazgo de la compañía, Winkler (quien fue reemplazado como editor in chief por un ex The Economist), adoptó este nuevo rol después de 25 años convirtiendo a Bloomberg en lo que es hoy. "Soy editor emérito, fue Michael el que me dio ese título. Además de escribir, me dedico a enseñar y a hablar con los protagonistas de las noticias. Este año ya estuve por ejemplo en Australia, en India, en México y en varias partes de EE.UU.".

Para redondear, una pequeña lección para periodistas financieros: Follow the money. Bloomberg pudo informar que las protestas en Egipto no eran algo comparable a lo ocurrido en Irán en 1979. Era otra revolución. No había salida de capitales. Los ricos no se estaban llevando su plata. Eran parte de lo que ocurría. El dinero, muchas veces, devela la historia detrás de la historia.