Prisma mira nuevas marcas y le roba dos directivos a Mastercard

Mientras los 14 bancos dueños de Prisma deberán debatir internamente qué hacer con los u$s 1500 millones que se estima recibirán por la empresa (si reinvertirlos o hacer toma de ganancias por parte de los accionistas), Fist Data se anticipa a la competencia de adquirentes de la mano de Mastercard. Como primera movida, realizaron convenios con varios comercios y locales de fast food para instalar terminales contact less, de modo de que el usuario pueda pagar con una tarjeta que no necesita su firma ni que muestre el DNI. Es un pago rápido donde se toca un botón y listo.

Pero en Prisma también miran para adelante para ver qué marcas pueden capturar en este nuevo escenario que se viene, donde estarán mucho más atentos a las nuevas tecnologías y lo que está pasando en otros mercados.

Para ello, le robaron dos directivos claves a Mastercard. Diego Vigliano asumió en marzo de este año como gerente general de la división Procesamientos de Prisma. Fue gerente de Servicios al Cliente de NCR en México hasta que empezó a hacer una gran carrera en Mastercard, donde se inició como director de Operaciones en el 2000, luego ascendió a vicepresidente de Operaciones hasta 2009, cuando fue promovido a las oficinas de Miami hasta 2016, año en que lo nombraron gerente general del mercado hispano del Caribe, a cargo de Puerto Rico, República Dominicana y Cuba.

Vigliano se llevó de Mastercard a Gustavo Rodriguez Colman, que luego de ser gerente de Expansión Internacional de Prontowash fue vicepresidente de Cuentas Regionales de Mastercard desde 2005, hasta que en 2015 fue promovido a gerente general en Venezuela. Ahora, es gerente comercial de la procesadora de Prisma, dependiendo de Viglianco.

El otro cambio en Prisma fue el alejamiento de su histórico presidente, Luis Schvimer, cuya relación con el BCRA no pasaba por el mejor momento. El reemplazante es el ex IBM y gerente general desde enero del año pasado, Diego Maffeo. Ahora la relación con el Central no será una tarea exclusiva de Maffeo, sino que será compartida con los bancos accionistas más grandes, Santander, Galicia, BBVA, Macro y HSBC. Estas entidades pidieron confidencialidad en el expediente. De todos modos, este diario pudo saber que desde hoy empiezan a correr los tiempos para que vendan el control de la empresa (o sea el 51%, tanto de las acciones como de los votos) y le darán un mayor plazo para el 49% restante. No obstante, si la oferta que reciben les tienta (el deseo que tienen es estar más cerca de u$s 2000 millones que de u$s 1500 millones), pueden desprenderse del 100%. En estos días debe definirse el banco de inversión que estará a cargo de buscarle novia. Morgan Stanley (que contrató al ex presidente del Deutsche, Sebastián Reynal, para volver a operar en el país) podría correr con ventaja, ya que fue el elegido hace seis años. El comprador dicen que podría ser tanto un fondo estratégico como uno de private equity. Cielo de Brasil es otro candidato natural, sobre la decena que habrá, según estiman los dueños de Prisma.