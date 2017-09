Peripecias de la venta de Mirgor, la firma del hermano del alma de Macri

¿Por qué Nicky Caputo, el hermano del alma de Macri, vendió 323.000 acciones de Mirgor? IL Tevere, sociedad controlante que tiene como uno de sus socios principales a Caputo, decidió vender una parte de su paquete accionario con el objetivo de dar mayor floating al papel. Con ganancias para el primer semestre 50% superiores a las del año pasado, Mirgor se encontraba con una paradoja pocas veces vista: una empresa que gana más pero una acción que se desvaloriza. El papel pasó de $ 500 a lateralizar los $ 330. Los inversores no entendían nada hasta que verificaron lo que estaba escondido en unas de las páginas del balance: el grupo control estaba vendiendo parte de su posición. Durante semanas un grupo de inversores se dedicó a negociar la compra.

"El año pasado la empresa hizo un split por el cual pagó dividendos en acciones clase C que se pueden vender por mercado y por lo tanto IL Tevere se encontró con la posibilidad de vender una buena parte de su posición sin perder el control de la compañía. Sin embargo, esta venta -al no poderse dimensionar su profundidad- frenaba la cotización del papel. Para ellos era la oportunidad de hacerse de cash algo que durante 30 años no pudieron realizar, para nosotros la de comprar un buen paquete de acciones de lo que hoy consideramos es la empresa más barata del Merval. Al correrse el grupo de control, queda vía libre para que el mercado arbitre el verdadero valor de la compañía", señala Martín Aranguren uno de los inversores que participó de la operación.

¿Hasta cuánto puede subir el papel? La respuesta se puede delinear analizando los recientes anuncios que llevan a un "cambio disruptivo en su modelo de negocios", según dice Mariano Turk en BienVista uno de los blogs que sigue el mercado.

El resultado actual se fundamenta en las buenas ventas de celulares Samgung que fabrica la empresa, donde la marca supera el 65% del market share local. Incluso los S8 y S8 plus, la gama alta de Samsung, tuvo tanta demanda -gracias a una buena política de precios- que el stock se quebró varias veces. Pero el futuro pasa por los nuevos anuncios. Por un lado, la ley de autopartes acercó nuevos clientes como Ford y Mercedes Benz. Además, la mina de oro Don Nicolas entró en producción, lo que aportará un nuevo flujo de fondos. La compañía también comenzó a dedicarse al negocio de la distribución de los celulares y no sólo al de su fabricación. Pero lo que terminó de entusiasmar fue el anuncio de la creación de GMRA, por el cual la empresa contará con diversos puntos de venta por todo el país.

Según los trascendidos llegarán a 100 el año que viene y ya se están abriendo los primeros este año. "Se trata de algo clave, ya que la empresa viene desarrollando varios negocios fuera del régimen, pero a su vez la optimización tanto en la isla como en el continente de la comercialización de sus productos ayuda a desarrollar un negocio sustentable. Estamos hablando que la empresa fabrica, distribuye y vende. Es algo que el mercado no lo tenía priceado para nada", se entusiasma el economista Juan Pablo Rabbia.