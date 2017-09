La edad y el cumpleaños de las empresas

El 80% de las empresas no supera los 5 años de vida y el 90% los 10 años. Cumplir 60 años es un gran logro y si bien los cumpleaños son para festejar, mejor es poner los pies sobre la tierra. Las empresas al igual que los países no viven de las glorias pasadas, sino que éstas pueden ser un trampolín que las impulse hacia adelante, una experiencia que vale oro, pero puede convertirse en un salvavidas de plomo y ahogarte.

Para evitar que el orgullo sea una luz que te encandile, me gustó una frase que leí en el libro Saberlo es Negocio: "recuerdo la historia de un padre que guardó en una caja su primer delantal de almacenero y se lo dejó como legado a sus hijos diciendo, cada vez que estén por tomar una decisión importante abran el cofre y recuerden con que empezamos".

Si tuviera que dar un consejo a mis hijos, les diría que las decisiones cruciales las tomen mirando el guardapolvo; pero que además y especialmente usen una brújula y dibujen un mapa. Las empresas que perduran y crecen en el tiempo básicamente se han desarrollado contemplando seis pilares que conformaron su norte y mapa: 1) Dirección Estratégica 2) Calidad y Productividad. 3) Innovación. 4) Internacionalización. 5) RRHH y Formación 6) Comercialización. Además, quienes dirigen empresas deben renovar permanentemente sus conocimientos y habilidades, dar lugar a las nuevas generaciones e ideas y dar un paso al costado si ya no tienen ganas o no están a la altura del desafío. Más que mirar el pasado, hay que concentrarse y hacer foco en lo que estén haciendo hoy y lo que hagan mañana, mirar siempre el que será y no lo que fue.