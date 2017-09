El nuevo rol del CFO en las empresas

Con más de 300 asistentes que colmaron la Sala Ceibo de La Rural, se llevó a cabo la décima edición del CFO Summit que organizan El Cronista Comercial, la revista Apertura y la consultora BDO Argentina. En el marco del evento, se entregó por tercer año el Premio al CFO, con el que se reconoció la labor de Pedro Arnt, de MercadoLibre. El segundo puesto correspondió a Alejandro Scannapieco, de Globant, mientras que el tercero fue para Daniel González, de YPF.

Las palabras de apertura estuvieron a cargo de José Luis González, socio director alterno de BDO Argentina (foto). quien comenzó con una reflexión sobre qué pasó en la Argentina en los últimos 80/90 años: "Éramos la décima economía del mundo con el décimo ingreso per cápita más alto del mundo y hoy estamos entre los puestos 45 a 50. Hemos estado deambulando de orilla a orilla del camino sin la tracción suficiente hacia adelante, con muchos avances y retrocesos. Hemos hecho muchas cosas mal. Esto no tiene condimento político, son hechos. A futuro tenemos que crear las condiciones para que no nos vuelva a pasar y seamos un país serio y con desarrollo".

Además de analizar la realidad educativa y el impacto tecnológico, González se refirió a algunas de las cuentas pendientes que quedan en el país, como la reforma impositiva, laboral y previsional. "Tenemos una presión tributaria de las más altas del mundo. Hay muchas expectativas de que la próxima reforma la reduzca sensiblemente. En mi opinión, no será posible. Hacen falta esos ingresos públicos para financiar el gasto público, que está muy alto. El Gobierno está previendo una rebaja gradual del déficit fiscal en los próximos años y más allá que haya algunas modificaciones que sean favorables a la competitividad de las compañías, no imaginemos una reducción significativa".

Y concluyó: "Los desafíos son enormes y complejos, pero debemos encararlos lo antes posible y nosotros, como ejecutivos de finanzas, no podemos estar ausentes".