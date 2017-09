"Los líderes son honestos y competentes"

No es lo mismo ser manager que ser líder", dispara Justice Tillman, profesor asistente de Management en la Zicklin School of Business, la escuela de negocios de la City University of New York (CUNY), en el marco de su visita a la Argentina para dar un seminario de "El arte y la ciencia del management: la próxima generación" en la Universidad Argentina de la Empresa (UADE). En exclusiva, habló con El Cronista sobre los desafíos para ser un gerente/líder exitoso en la próxima generación, para lo cual es necesario entender los retos que enfrenta. Para ello, según el académico, será necesario comprometerse con fortalezas personales y poseer un set completo de estilos de gerenciamiento y habilidades de liderazgo para superar esos retos. Hoy, los líderes tienen la responsabilidad de liderar equipos, motivar gente y distribuir recursos financieros, pero también se espera que ejerzan una visión de fuerte liderazgo y obtengan apoyo para objetivos más amplios.

- ¿Cómo se es manager y líder exitoso?

Uno de los temas sobre los que más debatimos es que hay una distinción entre el término management y el término liderazgo, ya que no necesariamente son la misma persona. Obviamente, los managers están liderando y los líderes tienen que hacer management. Pero hay situaciones en las cuales esto no sucede. De los managers, solemos esperar que puedan hacer una gestión de las tareas del día a día, manejar las operaciones. En cambio, de los líderes esperamos que sean personas más visionarias, orientadas al futuro y proactivas con las personas, inspirándolas y motivándolas.

- ¿Qué retos tienen los líderes?

Muchos más que antes. Tienen desafíos relacionados con IT, globalización, diversidad y comportamientos éticos. Así que tienen que descubrir qué portfolio particular necesita cada uno de los estilos de management y las habilidades que van a usar para superar estos retos, entendiendo que los individuos, que necesitan estar motivados e inspirados, tienen expectativas diferentes sobre lo que esperan las organizaciones. Van al trabajo buscando un significado distinto.

- ¿Cómo se adquieren esas habilidades?

Para los managers o líderes nuevos, es muy importante que la organización desarrolle programas de mentoreo y de cultura. Hay que identificar a los líderes nuevos y emergentes y crear programas estructurados para ellos, darles la oportunidad desde temprano de involucrarse en tareas importantes de toma de decisiones, mientras siguen estando los líderes senior. Pero la pregunta tiene su respuesta dentro de las organizaciones: ¿queremos desarrollar a los líderes o queremos salir a buscar personas que ya tienen ciertas experiencias y habilidades y comprar ese talento?

- ¿Cómo se logra esto balanceando las tareas del día a día?

Eso pasa más por el management. La parte del liderazgo es diferente, porque implica inspirar a las personas. Estos dos mundos chocan, pero es importante entender que son tareas distintas. Siempre va a haber que manejar las cosas del día a día, pero hay que controlar o manejar esto al tiempo que se lidera la organización hacia el futuro.

- ¿Qué tipos de líderes quieren las personas hoy?

Al final del debate, me parece que está muy claro que los individuos quieren líderes competentes y honestos. Un ejemplo es Mark Zuckerberg, de Facebook: es un buen comunicador, aprende, cuando no entiende algo está dispuesto a salir a buscar las respuestas y está comprometido con sus metas. Compromiso, honestidad, buena comunicación y conocimiento son los rasgos de los líderes tanto del pasado como del futuro. Los del futuro tienen el desafío extra de entender qué busca la gente y qué quiere obtener de su vida laboral.

- ¿Los líderes tienen estas habilidades o falta desarrollo?

No quiero sugerir que los líderes de hoy no tengan las habilidades apropiadas, porque no lo creo, pero estamos en una época muy única. Tenemos a los baby boomers, que ya están por retirarse, y a generación Y, con los X en el medio. Todos tuvieron experiencias de vida diferentes. Los baby boomers y X se quedaban toda la vida en las compañías: uno iba a la empresa, trabajaba duro y mantenía el empleo. A mediados de los ’90, las compañías empezaron a hacer fuertes recortes de personal. Entonces el compromiso cambió. La generación nueva no quiere quedarse 30 años en la empresa, quiere que el trabajo le dé oportunidades de crecimiento. El desafío es mostrarles que pueden moverse dentro de la organización.

- ¿Qué tiene de arte y qué de ciencia el management?

Es un arte porque requiere habilidades. Hay un componente personal, que viene de la experiencia y haber estado expuesto a situaciones. La ciencia está en todos los conocimientos. El buen manager tiene estas habilidades y las mezcla con los conocimientos.