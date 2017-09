Repuntan las búsquedas ejecutivas en el mercado laboral

El mercado laboral está repuntando. A diferencia del año pasado, las búsquedas ya no se limitan a reemplazos y empresas que no figuraban en el listado de las que sumaban colaboradores a su staff salieron a la caza de nuevos talentos. Las novedades: clubes de fútbol y firmas agropecuarias que aspiran a la profesionalización, por lo que incorporan ejecutivos con experiencia. Los sectores más prometedores son fintech, tecnología, energía, agro y construcción.

"El mercado creció respecto del año pasado", afirma Edgar Medinaceli, managing director de Russell Reynolds Associates, aunque aclara que 2016 no fue para nada alentador. Sumado a esto, menciona dos fenómenos que identificó en lo que va del año. Por un lado, compañías que hasta hace un tiempo no habían tenido en el radar sumar nuevo personal empezaron a hacerlo. Por otro, las búsquedas ya no se limitan a cubrir posiciones vacantes, sino que incorporan nuevos perfiles o se intenta cambiar la calidad del management. "Hay más búsquedas para proyectos de crecimiento, no solamente de reemplazo", sintetiza Medinaceli.

En esto coincide Juan Manuel Cueto, managing partner de WallChase, cuando dice: "En el pasado, se cubrían mayormente reemplazos. Este año vemos que se están generando nuevos puestos de trabajo". Y agrega que esta tendencia se mantendrá en el último trimestre. A grandes rasgos, Cueto da el siguiente panorama: "El año 2017, en materia de contrataciones, comenzó con una leve pendiente positiva en el segmento de media y alta gerencia. En lo que resta del año, se espera un repunte producto del aumento en el sector de la construcción".

Y añade: "Desde WallChase vemos que la Argentina tuvo, en 2017, dos novedades: el efecto derrame que generan el agro y las fintech, que movilizan todo el ecosistema emprendedor. El agro repercute en muchas pymes que brindan servicios a empresas agropecuarias para logística y la parte productiva. Todo esto impactó en la demanda de mano de obra". Mientras que, para el año que viene, "se espera la concreción de nuevas posiciones, como resultado de inversiones que están asomando", pronostican desde la consultora.

Ahora bien, está claro que en todos los sectores no se percibe la misma reactivación.Es que, mientras que el rubro textil y el de consumo masivo parecerían ser los más relegados, energía, construcción o e-commerce son solo algunos de los que lideran el repunte.

"En algunas industrias hay una incipiente actividad en búsquedas", afirma Graciela Vinocur, gerente de Bayton Professional. Y remarca que, mientras que a las pymes se las ve "mucho más acotadas, menos proactivas y perdiendo mercado", la actividad se concentra en las empresas que tienen mayor respaldo financiero. De todas formas, aclara que la reactivación del mercado laboral en las grandes empresas es "moderada". A la hora de especificar por rubro, Vinocur menciona que tanto las firmas mineras como las relacionadas con maquinaria agrícola, construcción, obras viales y petróleo tuvieron "un poco más de movimiento en estos últimos meses". Además, desde Bayton Professional señalan que, en el caso del rubro alimentos y bebidas, se registraron algunas fusiones y adquisiciones de líneas de producto. Como consecuencia, se vieron obligadas a reorganizar estructuras de trabajo, motivo por el que necesitaron profesionales.

"Las compañías que más demandan son las de energía, por el tema de las renovables, donde hubo muchísimas licitaciones y hay un plan nacional", afirma Cristina Bomchil, directora General de Valuar. Además, menciona a la industria petrolera, al e-commerce y a la tecnología como algunas de las que más ejecutivos demandan, al igual que la banca, donde cree que la reactivación será incluso mayor de lo visto hasta ahora. En esto coincide la gerente de Bayton Professional cuando dice: "Puede ser que se reactive energía si avanzan los proyectos de trabajo en eólica. Otro sector donde también tenemos más actividad tiene que ver con banca y finanzas".

De cara al futuro, Daniel Iriarte, socio director de Glue Consulting, también menciona al sector energético como una de las grandes promesas del próximo año. A lo que agrega: "Todo lo que tenga que ver con obra pública debería ser un área muy dinamizadora". Además, pone algunas fichas en consumo masivo cuando dice: "Si el consumo repunta, creo que es una industria que debería hacer un catch up, porque viene atrasada en los últimos dos años".

Bomchil agrega una novedad: el sector deportivo empieza a demandar ejecutivos, porque aspira a profesionalizarse. Y menciona que clubes y entidades deportivas están a la búsqueda de gerentes generales, CFO, gerentes de Compras o de RR.HH., por ejemplo.

Agro, construcción, tecnologías de la información, laboratorios, oil & gas y servicios financieros son para Cueto las industrias que liderarán las búsquedas el próximo año. "Se generaron nuevas posiciones en el sector IT, fintech, agro, real estate y construcción", dice.

En cuanto a búsquedas para mandos medios, Fernando Rivera, gerente de Servicios de RR.HH. de Gestión Compartida, menciona que los sectores más activos fueron el financiero, el tecnológico y el farmacéutico, así como retail y telecomunicaciones. Y aclara que les llamó "mucho" la atención tener búsquedas en agronegocios, no sólo porque no contaban con experiencia previa en el sector, sino porque observan que la profesionalización de la gestión es una tendencia en esta organizaciones. "Están buscando un perfil del ámbito privado, académico, pero no hace falta que venga de la industria", describe Rivera. ¿Para qué posiciones? Gerentes de Negocios o de Unidad Productiva que, antes, estima, quedaban en manos de algún capataz o encargado calificado.

Perfiles y posiciones

"Desde la perspectiva del empleo, se espera un incremento en la demanda de profesionales en las áreas de finanzas, comercial y operaciones", anticipa Cueto. Y explica: "Las empresas necesitarán fortalecer sus equipos para mejorar costos de producción, la eficiencia de sus operaciones y ser más competitivos frente a la apertura de las importaciones". El ejecutivo de WallChase agrega: "Los perfiles de tecnología siempre son demandados y son los que más escasean". Al hablar sobre los "trabajos del futuro", Cueto menciona a la industria fintech. "Este es un sector donde veremos alta movilidad laboral y de nuevas oportunidades de negocios. En cuanto a los perfiles, se potenciará el conocimiento sobre big data, inteligencia artificial, robótica, biotecnología y energías renovables", según su pronóstico.

Mientras que, para Vinocur, los profesionales más demandados son los ingenieriles, especialmente los industriales, eléctricos y electricistas. Otros que también están en el radar son los provenientes del área de ciencias económicas y los perfiles comerciales. "En general, en tecnología continúa habiendo demanda de profesionales -incluso la hubo cuando no había demanda de otros perfiles- pero más orientados a desarrollo de software y aplicaciones", acota.

A la hora de hablar sobre las áreas que sumaron talentos, Vinocur menciona que varían conforme a la industria. Por caso, en las firmas vinculadas a maquinarias, se enfocaron en Comercial. Mientras que las organizaciones dedicadas al rubro de alimentos y bebidas se enfocaron en robustecer las áreas de Producción y las administrativas, y, últimamente, los sectores comerciales y de Comercio Exterior. Esto último, que sobre todo se observó en la industria de alimentos, Vinocur se lo adjudica a que las grandes firmas nacionales se preparan para potenciar sus exportaciones, decisión que implica someterse a nuevas auditorías, armado de reportes con normas internacionales, entre otros requisitos, que obligan a conformar equipos con mayor profesionalismo.

"En cuanto a las funciones más demandadas, mencionaría RR.HH., por un lado, por el tema sindical, que sigue siendo un punto álgido en las compañías, pero también por las áreas blandas", describe Bomchil. Y explica que esto tiene que ver con que las organizaciones tomaron nota de cuán importante es que sus equipos estén contentos en su trabajo, "el dolor de cabeza" que significan los millennials a la hora de integrarlos, sacar lo mejor de ellos y entender lo que quieren. Y por cuestiones vinculadas a la diversidad, que están cada vez más presentes en el ámbito corporativo.

A este panorama, Bomchil le agrega que, en su consultora, tuvieron muchas búsquedas para el área de Finanzas, enfocadas, principalmente, en el financiamiento de nuevos proyectos, además de la necesidad de contar con profesionales que puedan llevar adelante tareas vinculadas al manejo de instrumentos financieros, private equity, banca de inversión y asset management. Un incremento en las búsquedas para el área de Legales, respecto de años anteriores, fue otra de las novedades que registraron en Valuar. Y Bomchil atribuye esta tendencia a que, cada vez más, las organizaciones optan por tener un equipo de abogados interno en lugar de tercerizar estas tareas en estudios y así ahorrar costos.

Para Medinaceli hubo mayor movimiento en las posiciones vinculadas a lo digital y enumera algunos de los puestos que se están empezando a crear en firmas de retail o bancos: Chief Digital Officer, Chief Innovation Officer y Chief Customer Officer. De acuerdo a Medinaceli, estas búsquedas seguirán en ascenso.

Rivera añade: "Se está dando una reconversión o resignificación de los puestos en las compañías, porque están atravesando un proceso de transformación tecnológica muy profundo hacia lo digital, con lo cual las empresas que no pueden reconvertir internamente sus cuadros tienen que salir a buscar afuera". Y detalla que incorporan "perfiles que hagan la diferencia y sean disruptivos", además de que acompañen el proceso de transformación que la misma firma inició puertas adentro. "Es, de alguna manera, como implantar nueva cultura para acelerar los tiempos", añade.

Además de los perfiles tecnológicos, Rivera observa una novedad: "Hay una mayor amplitud en cuanto a cuestiones etarias" y es que, cada vez más, se privilegia la experiencia o el background del profesional, en detrimento de su edad. Además, Rivera suma otro dato: "Se está haciendo hincapié en tests psicológicos adecuados y modernos, que vean si el candidato presenta skills relacionadas con creatividad e innovación y, sobre todo, con liderazgo. Estas cosas pasan a estar entre las competencias más apreciadas por los hiring managers".

El socio Director de Glue Consulting comenta que las búsquedas más fuertes estuvieron vinculadas con Marketing, para ocupar posiciones como Consumer Insight y Consumer Experience, además de las vinculadas con Compras o Supply Chain. Y destaca: "Estamos buscando número uno para start ups digitales, dentro o fuera de una firma".

La buena noticia de la región

A la hora de hablar sobre cuáles son los destinos de la región más atractivos para los ejecutivos, Iriarte lo resume: "México, por tamaño; Colombia, por su optimismo y dinamismo. Y Chile, por un mix de calidad de vida, seguridad y tranquilidad". Sobre el mercado laboral, Medinaceli afirma: "En términos relativos, la Argentina mejoró y la región empeoró". Y explica que, mientras que la Argentina cambió su pendiente, la región se acható. Por caso, Chile disminuyó "mucho" porque la economía no está creciendo, Colombia se "enfrió bastante" y Perú, si bien mantiene una demanda sostenida, "es una economía mucho más chica y menos sofisticada, sin tanta demanda". De esta manera, concluye: "La Argentina, que hace 20 años era, después de Brasil, el mercado más grande de América del Sur en términos de demanda, en algún punto terminó siendo más chico que Chile o Colombia y ahora está pegando la vuelta". Tal es así que pronostica que, el próximo año, el mercado de talento más activo de América del Sur podría ser la Argentina. Y luego, si remonta, Brasil, al que define como "la aspiradora" de talento. "La Argentina, este año, empieza a ser la sorpresa, la buena noticia dentro de América del Sur bastante gris", remata.

De todas formas, hay un acontecimiento: las elecciones de medio término. "Si el Gobierno tiene suficiente éxito en las legislativas, el mercado va a explotar", dicen desde Valuar. Y agregan: "Creímos que iba a ser antes, pero hay enormes oportunidades en la Argentina y, si mínimamente se demuestra que hay gobernabilidad y la economía empieza a reaccionar a las medidas del Gobierno, va a ser muy bueno". A este pronóstico Bomchil le añade la siguiente afirmación: "Hay ambiente de negocios, la Argentina vuelve a estar en el mundo".

Para ella, la clave es que el Gobierno demuestre gobernabilidad, frene la inflación y haya seguridad jurídica. "Son las cosas más importantes para que haya una reactivación de la economía, que trae una reactivación de búsquedas", dice Bomchil, al tiempo que acota: "Si pasa esto, en nuestra profesión habrá dificultad, porque va a faltar talento".

Se busca talento

Cristina Bomchil, de Valuar, se muestra positiva respecto del desempeño del mercado laboral porque prevé que el año que viene se reactivará a tal punto que será un problema para firmas como la suya. Y esto se lo atribuye a la escasez de talento que existe en el país. ¿Los motivos? El éxodo registrado durante el Gobierno anterior, que no necesariamente está dispuesto a volver, y el emprendedorismo, que hace menos atractivas a las grandes empresas. A esto, la headhunter le suma otro fenómeno: "Empiezan a ser más atractivas las pymes. Una tendencia muy novedosa que vemos es que antes era muy difícil sacar a alguien de una multinacional y hoy, para las posiciones altas, los ejecutivos tienden a ir a empresas nacionales".