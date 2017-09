¿Flotar o intervenir?, que opinan presidentes de bancos centrales del mundo

Intervenir en el mercado de cambios o dejar flotar el billete sigue siendo un tema de discusión entre los hombres que controlan las riendas de los principales bancos centrales del la región y el mundo, algunos de los cuales se dieron cita en Buenos Aires en el marco de las Jornadas Monetarias 2017.

Marek Belka, exgobernador del Banco Central de Polonia recordó que cuando su país decidió desdolarizar la economía “la regla fue que no había reglas” y así la entidad mantuvo la divisa 17 meses estable, en un contexto de alta inflación, para desalentar a aquellos que apostaban a la divisa. Una estratgia a la que comparó con un golpe con un bate de béisbol.

Carlos Fernández Valdovinos, gobernador del Banco Central de Paraguay pintó el panorama de su país y reconoció que no es muy distinto a lo que ocurre en la región donde “es un problema cuando el dólar sube, es un problema cuando el dólar baja y cuando el dólar no se mueve”.

“En un momento tuve un asesor que me dijo 'anuncian que venden u$s 2 millones por día y venden solamente eso'. Cumplir las reglas me repetía. Después ese mismo asesor volvió a su país y cuando pregunté a otros que sabían de él me dijeron interviene como loco todos los días”, rememoró entre risas del auditorio.

Por ello, aconsejó “no basarse en el libro de texto financiero, sentir la temperatura de la silla y darle un margen de fluctuación para arriba y para abajo a la divisa para que la gente no se acostumbre”. “En Paraguay el dólar sigue siendo titular en los medios: aunque suba 0,01%, sigue siendo un precio referencial”, admitió.

Del otro lado del Atlántico

Erkan Kilimci, vicegobernador del Banco Central de la República de Turquía, planteó que “el tipo de cambio flotante es un régimen de los más exitosos”. “Optamos por flotación cuando hay movimiento excesivos y respaldamos el funcionamiento de los mercados. Como banqueros centrales preferimos mantener reservas en niveles adecuados, para realizar prestamos, apuntalar al sector financiero alcanzar un nivel adecuado de reservas preferimos dar prestamos en moneda local y reembolso en extranjera", agregó.

Por su parte, Philip Lane de Irlanda explicó que su país “tiene un régimen mixto entre tipo de cambio fijo y flotante" y destacó que "la Unión Europea dio estabilidad”. “Si la meta de inflación es creíble, la meta principal es preservar la estabilidad“, analizó.

Luis Linde, gobernador del Banco de España reconoció que hoy para su gobierno “el tema de la intervención es lejano” gracias a que forma parte de la zona euro.

“Este fue sin embargo un tema cercano porque durante 15 años fui responsable de la intervención en el mercado de divisas y participe en el mercado de 4 devaluaciones, pero eso paró a final de los 90 con el lanzamiento de la zona euro. Después de 15 años de trabajo en el mercado de divisas, un viejo cambista me dijo : 'Hay dos reglas, una es que todo lo que baja, sube, y todo lo que sube, baja y la otra es que el último céntimo que lo gane otro”, rememoró.

Y destacó: “La intervención del mercado de divisas no es un instrumento prohibido, pero hoy no lo contempla el BCE no se considera un punto actual de toma de decisiones, el BCE es partidario del tipo de cambio flotante, no podría considerar otra posibilidad”.

Sturzenegger y la volatilidad

El anfitrión y presidente del Banco Central de Argentina (BCRA), Federico Sturzenegger, aseguró que la “volatilidad cambiaria” es un instrumento que “ayuda” a la entidad a “desdolarizar la economía” y descartó “totalmente” intervenciones del mercado “para poner el tipo de cambio en un valor que no es de equilibrio”.

“Para nosotros la flotación cambiaria es una pieza angular y es tan importante por tres factores, uno nos ayuda a acomodarnos a shocks externos como fueron el Brexit, las elecciones en EE.UU. o la inestabilidad política de Brasil donde el tipo de cambio se movió y se acomodó y eso permitió a la economía transitar su recuperación sin sobresaltos, lo que en otro esquema cambiario no hubiera resultado”, remarcó.

A su turno, el gobernador del Banco Central de la Reserva de Perú, Julio Velarde, precisó que su país “tan pronto como hace una intervención en el mercado la anuncia”.

"Otras veces solo con anunciar que vamos a intervenir se frena. Estos mercados son pocos profundos, demasiado pequeños. Es difícil saber que es temporal que es permanente, pero es muy difícil saberlo", explicó.

Velarde reveló que su estrategia es no revelar la estrategia: "No anunciamos la regla, para que un banco ce inversión haga algoritmos con la regla".